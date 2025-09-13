Álex Nasu, administrador de fincas, explica quién paga las reparaciones de las filtraciones en terrazas de uso privativo: «Recae sobre la comunidad» El experto asegura que muchos propietarios creen que, por tratarse de terrazas de uso propio, la responsabilidad recae únicamente en el titular de la vivienda

Las filtraciones de agua en terrazas son uno de los problemas más habituales en las comunidades de vecinos y, a menudo, generan confusión sobre quién debe asumir los gastos de reparación. Muchos propietarios creen que, por tratarse de terrazas de uso privativo, la responsabilidad recae únicamente en el titular de la vivienda. Sin embargo, el administrador de fincas Álex Nasu ha aclarado en un vídeo difundido en redes sociales que, en la mayoría de los casos, es la comunidad de propietarios la que debe hacerse cargo.

Nasu explica que se trata de un error común pensar que, por el simple hecho de que la terraza sea de uso exclusivo, todos los gastos corresponden al propietario. El administrador insiste en que es fundamental diferenciar entre el uso privativo y la titularidad de los elementos que forman parte de la estructura del edificio.

La clave, señala, está en la impermeabilización de la cubierta, que, aunque se encuentre bajo una terraza de uso exclusivo, cumple una función común para todo el inmueble. Por este motivo, cuando se producen humedades o filtraciones, lo primero que debe hacerse es identificar el origen del problema. Si proviene de elementos estructurales, la reparación debe asumirla la comunidad.

«El mantenimiento de la impermeabilización recae sobre la comunidad. Si las filtraciones provienen de elementos estructurales, debe hacerse cargo la comunidad», aclara el administrador.

Excepciones en la reparación de filtraciones de terrazas

No obstante, Nasu matiza que existen excepciones importantes. En primer lugar, es necesario revisar los estatutos de cada comunidad, ya que algunos especifican que, en determinados casos, el propietario es quien debe afrontar los gastos. Además, si la filtración se debe a una negligencia del titular, como realizar taladros o perforaciones indebidas que dañen la impermeabilización, será este quien deba pagar la reparación.

En definitiva, la regla general establece que, salvo que los estatutos indiquen lo contrario o se demuestre una actuación negligente, los gastos derivados de humedades y filtraciones en terrazas de uso privativo corresponden a la comunidad de vecinos.