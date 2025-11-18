Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados Los alimentos afectados son embutidos loncheados distribuidos tanto bajo la marca Serrano como bajo la marca La Tabla (Aldi)

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta alimentaria emitida el pasado 7 de noviembre tras detectar presencia de Listeria monocytogenes en un chopped de lata vendido en los supermercados Dia y producido por Cárnicas Serrano, empresa con sede en Paterna (Valencia).

El organismo ha confirmado que nuevos productos del mismo fabricante —que elabora embutidos de marca blanca para varias cadenas y también comercializa artículos con su propia marca— presentan riesgo potencial de contaminación.

Según la actualización difundida, los alimentos afectados son embutidos loncheados distribuidos tanto bajo la marca Serrano como bajo la marca La Tabla (Aldi). Se trata de los siguientes lotes:

Marca Serrano Pavo trufado con pistachos

Formato: loncheado

Lote: 252771

Caducidad: 18/11/2025

Marca La Tabla (Aldi) Mortadela de pavo con aceitunas

Formato: loncheado

Lotes: 252761 (cad. 17/11/2025) y 252771 (cad. 18/11/2025)

Mortadela de pavo

Formato: loncheado

Lotes: 252761 (cad. 17/11/2025) y 252771 (cad. 18/11/2025)

Chopped de pavo

Formato: loncheado

Lotes: 252761 (cad. 17/11/2025) y 252771 (cad. 18/11/2025)

Maxi pavo

Formato: loncheado

Lotes: 252761 y 252763

Caducidad: 17/11/2025

Maxi york

Formato: loncheado – peso por unidad 450 g

Lotes: 252761 y 252763

Caducidad: 17/11/2025

AESAN insta a quienes tengan en casa alguno de estos productos a no consumirlos y devolverlos al punto de compra. Hasta el momento no se ha informado de casos asociados a estos nuevos lotes, aunque la bacteria *Listeria monocytogenes* puede causar síntomas gastrointestinales y, en casos graves, infecciones más severas, especialmente en embarazadas, personas mayores o con el sistema inmunitario comprometido.

La agencia continúa investigando el alcance de la contaminación y no descarta nuevas actualizaciones en los próximos días.

