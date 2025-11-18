Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Los alimentos afectados son embutidos loncheados distribuidos tanto bajo la marca Serrano como bajo la marca La Tabla (Aldi)

L. G.

Martes, 18 de noviembre 2025, 11:50

Comenta

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) ha ampliado la alerta alimentaria emitida el pasado 7 de noviembre tras detectar presencia de Listeria monocytogenes en un chopped de lata vendido en los supermercados Dia y producido por Cárnicas Serrano, empresa con sede en Paterna (Valencia).

El organismo ha confirmado que nuevos productos del mismo fabricante —que elabora embutidos de marca blanca para varias cadenas y también comercializa artículos con su propia marca— presentan riesgo potencial de contaminación.

Según la actualización difundida, los alimentos afectados son embutidos loncheados distribuidos tanto bajo la marca Serrano como bajo la marca La Tabla (Aldi). Se trata de los siguientes lotes:

Marca Serrano

  • Pavo trufado con pistachos

  • Formato: loncheado

  • Lote: 252771

  • Caducidad: 18/11/2025

Marca La Tabla (Aldi)

  • Mortadela de pavo con aceitunas

  • Formato: loncheado

  • Lotes: 252761 (cad. 17/11/2025) y 252771 (cad. 18/11/2025)

  • Mortadela de pavo

  • Formato: loncheado

  • Lotes: 252761 (cad. 17/11/2025) y 252771 (cad. 18/11/2025)

  • Chopped de pavo

  • Formato: loncheado

  • Lotes: 252761 (cad. 17/11/2025) y 252771 (cad. 18/11/2025)

  • Maxi pavo

  • Formato: loncheado

  • Lotes: 252761 y 252763

  • Caducidad: 17/11/2025

  • Maxi york

  • Formato: loncheado – peso por unidad 450 g

  • Lotes: 252761 y 252763

  • Caducidad: 17/11/2025

AESAN insta a quienes tengan en casa alguno de estos productos a no consumirlos y devolverlos al punto de compra. Hasta el momento no se ha informado de casos asociados a estos nuevos lotes, aunque la bacteria *Listeria monocytogenes* puede causar síntomas gastrointestinales y, en casos graves, infecciones más severas, especialmente en embarazadas, personas mayores o con el sistema inmunitario comprometido.

La agencia continúa investigando el alcance de la contaminación y no descarta nuevas actualizaciones en los próximos días.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La chocolatería de San Sebastián que cierra sus puertas tres años después de abrir: «Le hemos puesto todo el cariño a este proyecto»
  2. 2

    El asesino de Buesa queda en libertad tras 25 años en la cárcel
  3. 3 El paso de cebra de una localidad de Gipuzkoa que genera comentarios en redes: «Se parece al de Shibuya»
  4. 4 El motivo por el que Cenando con Pablo señala a la tarta de queso de La Viña: «No tiene nada especial»
  5. 5

    «Es el momento de contar los abusos que sufrí; callarlo te hace más daño»
  6. 6 Fallece Isabel López Biurrun, la donostiarra que coloreó la ciudad de principios del siglo XX
  7. 7 El magnate francés que se niega a vender chocolate Lindt en sus supermecados: «Yo pienso en mis clientes»
  8. 8

    «Nagore, estamos contigo»: alumnos del instituto de Plentzia condenan el reiterado acoso a una profesora
  9. 9

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  10. 10 Verano de 1936: tenaza militar sobre Gipuzkoa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados

Amplían la alerta sanitaria por listeria: más embutidos afectados