Pide disculpas el alcalde navarro que decidió eliminar las ayudas a la natalidad a los inmigrantes el regidor de Valtierra dice que no está en contra «de aquellos que vengan a trabajar», pero se reafirma en su postura de no dar ayudas «a quienes quieren cobrar de aquí y de allí»

Diego Carasuán Viernes, 29 de agosto 2025, 08:11

El alcalde de Valtierra, Manuel Resa (UPN), pidió este jueves «disculpas a quien se haya sentido ofendido» por las declaraciones que realizó el miércoles contra las ayudas públicas destinadas a la atención de las personas migrantes.

Según informa Diario de Navarra, en concreto, Resa criticó las ayudas destinadas a «esos menas -menores extranjeros no acompañados- que nos vienen», y que cifró en 4.950 € al mes basándose en datos que, según dijo, conoció por parte de la experiencia de una localidad cercana, Marcilla.

En estas mismas manifestaciones, el primer edil reconoció que en Valtierra «no tenemos ningún mena», pero aseguró que la villa sufre «numerosos problemas con la inmigración». «Esta gente no respeta nada y solo tiene derechos, derechos y más derechos, y ninguna obligación», apuntó.

Además de pedir las citadas disculpas, Resa indicó que él no está en contra «de aquellos que vengan a trabajar», pero se reafirmó en su postura de no dar ayudas «a quienes quieran cobrar de aquí y de allí».

Por otra parte, Resa apuntó que no variará los requisitos necesarios para acceder a la convocatoria municipal de ayudas a la natalidad puesta en marcha en Valtierra -origen de esta polémica-, pero aclaró que será flexible en ciertos casos. «Si por fuerza mayor una persona no puede cumplir con los años de empadronamiento exigidos, y siempre que lo justifique, no se le negará la ayuda, pues se entenderá que no está obrando con la picardía que queremos perseguir», indicó.

Desde UPN valoraron la petición de disculpas realizada por el alcalde valtierrano, pero no quisieron hacer más consideraciones al respecto.

En este sentido, Resa aseguró que desde su partido «no me han dicho nada sobre las declaraciones que hice ni me han pedido que me disculpe». «Sé lo que tengo que decir y tengo la suficiente autonomía como para que, a mis años, vengan a darme consejos o a decirme lo que tengo que decir. He recapacitado y, por eso, pido disculpas a quien se haya podido sentir ofendido», apuntó.

Ayudas a la natalidad

Como se recordará, las polémicas declaraciones del alcalde de Valtierra fueron hechas tras conocerse el dictamen realizado por el Consejo de Navarra, a petición del Gobierno foral. En su informe, este órgano consultivo señala que los requisitos impuestos por el Ayuntamiento de Valtierra en su convocatoria de ayudas a la natalidad pueden ser «discriminatorios» con parte de la población.

Y es que, para poder recibir estas ayudas, de 3.000 euros por nacimiento, al menos uno de los progenitores debe llevar empadronado en el municipio de forma ininterrumpida los últimos 20 años. Además, la persona recién nacida deberá permanecer empadronada en la localidad durante otros 20 años, también de forma ininterrumpida.

Resa aseguró el miércoles que, pese a las apreciaciones realizadas por el Consejo de Navarra y a la postura del Gobierno foral, que también consideró que la convocatoria citada es «discriminatoria», no iba a variar los requisitos exigidos para recibir una ayuda que, además, iba a incrementar de 3.000 a 4.000 euros.

Postura de Chivite

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite (PSN), señaló este jueves que le llama la «atención» que «nadie de la dirección de UPN haya rectificado o haya hecho rectificar las declaraciones» del alcalde de Valtierra sobre el fenómeno de la inmigración.

Chivite señaló que se trata de unas declaraciones «absolutamente reprobables, y más cuando vienen de un representante público que está al frente de una institución». Para la presidenta navarra son declaraciones que «alimentan la confrontación, cuando si algo tenemos que trabajar es la convivencia como pilar fundamental de esta Comunidad».

Por su parte, la vicepresidenta tercera y consejera de Políticas Migratorias, Begoña Alfaro (Contigo), indicó que, dado que el informe del Consejo de Navarra no es vinculante, el Gobierno de Navarra está a la espera de atar jurídicamente los argumentos precisos para impugnar la convocatoria de ayudas a la natalidad del Ayuntamiento de Valtierra.

Alfaro confirmó que el Ejecutivo foral «está estudiando» actuar contra esta convocatoria y contra las declaraciones del alcalde de Valtierra, aunque reiteró que para ambos casos está a la espera de los preceptivos informes jurídicos.

