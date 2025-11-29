El albañil que ganó 123 millones del Euromillones y abrió un centro para jóvenes con discapacidad: «Me criaron para ayudar» Thomson decidió adquirir un edificio abandonado y convertirlo en la nueva sede de 'Together Our Community (TOC)', una organización benéfica que apoya a jóvenes de entre 18 y 35 años con diferentes discapacidades

L. G. Sábado, 29 de noviembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

Ganar un premio millonario suele asociarse a viajes de lujo, coches nuevos o una vida sin preocupaciones. Sin embargo, para Steve Thomson, un albañil británico que se llevó 123 millones de euros en el Euromillones en 2019, la prioridad fue otra: mejorar la vida de los demás.

The Mirror publica la historia de cómo Thomson ha dedicado gran parte de su premio a levantar un centro único en Chichester destinado a jóvenes adultos con discapacidad, una inversión solidaria que ha cambiado por completo el futuro de muchas familias de la zona.

Thomson explica al medio británico que su sensibilidad hacia la discapacidad viene de lejos: «La hermana de mi padre tenía escoliosis lumbar severa, así que me criaron para respetar a las personas con discapacidad y para intentar ayudar en lo que pudiera», recuerda.

«Cuando tenía diez años, mi padre, Peter, empezó a enseñar a nadar a niños con discapacidad todas las semanas. Yo era un buen nadador, así que iba a ayudar, y esto duró un par de años. La bondad de mi padre sembró la semilla de lo que hago ahora».

Con su premio, Thomson decidió adquirir un edificio abandonado y convertirlo en la nueva sede de 'Together Our Community (TOC)', una organización benéfica que apoya a jóvenes de entre 18 y 35 años con diferentes discapacidades.

El centro cuenta con tres plantas, una sala de entrenamiento, espacio sensorial, aula diáfana y una cocina de formación con cafetería propia, el Boardwalk Café. Allí, los jóvenes pueden aprender a cocinar, desarrollar habilidades de hostelería y ganar autonomía.

Tras el premio, Thomson tenía muy claro dónde quería volcar su ayuda. «Algunos amigos tienen hijos e hijas con autismo y otras dificultades de aprendizaje, y no había nada en la zona donde pudieran reunirse de forma segura, aprender habilidades y hacer amigos», afirma.

El problema, asegura, se vuelve crítico al cumplir los 18 años. «En cuanto cumplen 18 años, se olvidan por completo de ellos, a menos que tengan la suerte de conseguir una plaza financiada en la universidad. Aun así, los padres quedan totalmente aislados y a menudo tienen que dejar sus trabajos para mantener a sus hijos. Es una verdadera lucha y desgarrador escuchar sus historias».

El albañil que ganó 123 millones del Euromillones

Durante la pandemia, tomó conciencia de la magnitud del desafío. Su primera aportación fue comprar un minibús para facilitar prácticas y excursiones. Pero pronto entendió que era insuficiente. «Se hizo evidente que lo que TOC realmente necesitaba era un centro permanente… y fue entonces cuando empecé a buscar y comprar un edificio para ellos».

Ahora, con el centro en funcionamiento, Thomson espera compartir el resultado con quien le inspiró desde niño. «Voy a invitar a papá, que ya tiene 76 años, al Boardwalk Café, porque sé que él también estará encantado de que haya hecho algo para marcar la diferencia».

El millonario confiesa que conocer a los jóvenes que se beneficiarán del proyecto ha sido profundamente revelador: «Lo he encontrado profundamente conmovedor y humilde, y tan reconfortante como lo fue entonces».

Temas

Euromillones