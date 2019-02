Un paraíso con sello vasco

Aitutaki. Solo el nombre resulta evocador. Rítmico, exótico. Como si la lengua interpretara una danza tribal de cuatro sílabas que zapatea el suelo de la boca. Ai-tu-ta-ki. El nombre del paraíso. Ubicado a 225 kilómetros de Rarotonga, este pequeño atolón triangular perteneciente a las islas Cook ha sido durante años el secreto mejor guardado del Pacífico Sur. Vegetación exuberante, playas de finísima arena blanca, formaciones de coral y pequeños islotes de origen volcánico que emergen aquí y allá, consagran la isla como una suerte de Olimpo polinesio.

Las principales guías de viajes incluyen Aitutaki entre los diez mejores destinos por descubrir. Destacan su laguna azul -«la más bella del mundo»- y que es uno de los pocos paraísos casi vírgenes que quedan en La Tierra. Lo que casi nadie sabe es que, este idílico lugar por el que cada vez más turistas suspiran, tuvo durante años sello vasco. Y la frase es prácticamente literal. El servicio postal propio de Aitutaki utilizó mucho tiempo sellos realizados por la empresa Heraclio Fournier de Vitoria.

Vídeo. Así es Aitutaki, uno de los pocos paraísos casi vírgenes que quedan en el planeta.

Defienden en los círculos filatélicos que esas pequeñas estampas que reproducían diferentes tipos de aves y caracolas son muy apreciadas entre los coleccionistas. «¿Ah, sí?», se sorprende María Isabel Ibáñez de Sendadiano. «Pues yo tengo una colección inmensa», declara. De hecho es probable que nadie posea una muestra de sellos fabricados por Heraclio Fournier para Aitutaki tan amplia como la suya. Ella los diseñó durante 25 años y guarda pulcramente ordenados cada uno de sus ejemplares. «En los setenta en Fournier trabajábamos media docena de dibujantes, pero sellos solo hacíamos dos personas y, la mayoría, yo», puntualiza.

Naipes Heraclio Fournier S.A. sigue siendo hoy por hoy una empresa reconocida a nivel internacional por la fabricación de barajas de cartas. Sin embargo, desde la Guerra Civil y hasta finales del siglo pasado, de sus máquinas también surgieron libros, calendarios y, sobre todo, sellos de correos. «De aquello solo conservamos algún cuadro, nada más», reconocen fuentes de la compañía actual. La delicada situación económica por la que atravesó la empresa a partir de la década de los 70 motivó que Fournier se dividiera en dos sociedades independientes: Naipes y Artes gráficas, con el objetivo de preservar una parte del negocio en caso de que el otro fuera mal. Pero en 1986 el cese de la actividad fue inevitable en la división de Artes Gráficas y, la de naipes, se salvó 'in extremis' del cierre cuando la multinacional americana The United States Playing Card se hizo con las acciones.

El testimonio de Ibáñez de Sendadiano, que desarrolló la mayor parte de su vida laboral en la desaparecida empresa vitoriana y fue protagonista en primera persona de aquella etapa, resulta por tanto impagable a la hora de ahondar en la curiosidad de que, durante una época, Aitutaki utilizara en su correo postal sellos diseñados en Vitoria. «Para mí trabajar era un placer. Me lo pasaba de miedo», jura. Y eso que en aquel entonces los procesos eran bastante farragosos. «Lógicamente no había ordenadores y no era como ahora, que metes un texto y cambias la tipografía o el tamaño con un 'click'. Había que hacerlo todo a mano y conseguir que cada letra encajara perfectamente en el sello. Se trataba de un trabajo muy artesanal», explica.

Relata la antigua dibujante de Fournier que el proceso de creación era simple: el cliente solicitaba sellos sobre un tema en concreto, se realizaban dos propuestas y se elegía una de ellas. Luego se hacían los originales e iban a imprenta. «Lo anecdótico es que una vez listos los sellos, los enviábamos por correo postal», comenta divertida.

Formada en Bellas Artes desde niña, María ISabel Ibáñez de Sendadiano nunca viajó a Aitutaki para conocer de cerca su cultura o costumbres. «La inspiración para los dibujos la encontraba en los libros. Teníamos mucha documentación», aclara. Considera que este trabajo previo era imprescindible para lograr dar en el clavo. «Solían aceptar mis propuestas a la primera. Jamás he tenido que repetir un encargo», se ufana. «Para las Islas Cook en general lo normal era recrear barcos y flores. Para Aitutaki llegamos a hacer cosas más especiales como sellos del Mundial de Fútbol del 82 que se disputó en España, aunque lo habitual era que nos pidieran aves y todo tipo de conchas y caracolas». Así, de sus manos brotaron para el correo postal de la isla loros violetas, porphyrios, garcetas de arrecife, halcones peregrinos, abanicos rojizos o gorriones de Java, por citar algunas de las aves que Ibáñez de Sendadiano dibujó en sus sellos, o mitras pontificias, murex triremis, charonias tritonis, mole cowrys u olivas sericeas, entre los caracoles marinos.

Arriba, María Isabel Ibáñez de Sendadiano con bocetos y originales de una de las series que diseñó para Aitutaki. Abajo, más sellos para la isla diseñados por ella.

De Vitoria al mundo

Asegura María Isabel Ibáñez de Sendadiano que nunca se ha planteado visitar Aitutaki, o las islas Cook, o algunos de los otros lugares exóticos a los que ha hecho llegar su arte en forma de sello. «Tendría que recorrer medio planeta», descarta. No hay más que echar un vistazo a la decena de álbumes que guarda con sus diseños para darse cuenta de que no exagera. Hay emisiones para Niue, Bután, República Dominicana, Umm Al Quiwain (hoy uno de los siete Emiratos Árabes Unidos), Guinea Ecuatorial o Burundi. Aunque la pieza por la que siente mayor apego es un sello que hizo para Ruanda con motivo del Año Internacional de la Mujer, en 1975. «Resultó premiado en el Congreso Filatélico de Nápoles y fue muy aplaudido». El galardón lo recogió el embajador de Ruanda en París. «Curiosamente a la capital francesa sí viajé por motivos laborales una vez. Querían que viera de cerca unos trabajos que usaban 'cref relief', una especie de relieve al revés que al pasar se movía», rememora. «Siempre estábamos aprendiendo, intentado ir un paso más allá. Tengo sellos que se imprimieron con tinta perfumada de rosas».

Arriba, sellos impresos con tinta perfumada de rosas. A la izquierda, una de las estampas diseñadas para Penrhyn, otro remoto atolón de las Islas Cook. A la derecha, el sello de Ibáñez de Sendadiano que resultó premiado en el Congreso Filatélico de Nápoles.

Puede que el nombre de María Isabel Ibáñez de Sendadiano no figure en los principales museos de arte, pero ella garantiza que siempre se ha sentido enormemente valorada como dibujante. «Nunca me ha preocupado el reconocimiento, no he ido buscando por ahí atenciones especiales. En mi entorno me conoce todo 'pichipata' y he recibido múltiples alabanzas, eso me ha valido. Además he hecho algunas exposiciones y he ganado tantos concursos que ya ni guardo los diplomas. ¡No me caben en casa!»

Recuerda con un deje vivaracho en la voz la «larguísima» carta que le envió un representante de Fournier en Marruecos. «Me quería muchísimo y quiso convencerme de que dejara la empresa para montar un estudio de sellos juntos en su país. Me escribió no sé cuantos folios alabando mis dibujos. De vez en cuando me hace gracia releerlos».

A sus 84 años Ibáñez de Sendadiano aún tiene muy presente aquel remoto día en que accedió al puesto de dibujante en Naipes Heraclio Fournier. «Estaba haciendo una obra de teatro y escuché que había un puesto libre. Ni me lo pensé. Me fui a casa, cogí un montón de dibujos y me presenté en casa del jefe. Debí caerle en gracia porque me invitó a que al día siguiente fuera a la empresa y me presentara a una prueba para cubrir la vacante». Durante los primeros años en la compañía, además de diseñar sellos, también pintó algunas barajas. «El naipe vasco, por ejemplo, es obra mía».

Más que sellos

Gran conversadora, tremendamente vital y elegante, María Isabel Ibáñez de Sendadiano es una de esas personas de las que uno quiere saber más, como qué ha sido de su vida tras la jubilación forzosa. «He seguido dando rienda suelta a mis inquietudes artísticas. Ya no diseño sellos para Aitutaki, pero continúo pintando acuarelas y óleos. También realizo esculturas, que he descubierto que es lo que de verdad me apasiona. Si hay una espinita que tengo clavada es que no haya ninguna escultura mía expuesta en algún sitio público», desliza.

- ¡Menuda indirecta!

- Si es que soy una enredadora hiperactiva... (risas) No me aburro. Nunca me he quedado pensando: '¿qué hago?' Yo disfruto y me lo paso bien.

Las nuevas tecnologías, en las que se mueve como pez en el agua, son uno de los «'divertimentos'» a los que recurre últimamente. «Hablo con mi familia de América por 'facetime' y en internet me meto por todos los lados. Es entretenidísimo», concluye.

Esculturas y naipes realizados por María Isabel Ibáñez de Sendadiano.