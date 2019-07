Se ahoga un joven de 20 años en la cascada de Pedrosa de Tobalina, en Burgos Los equipos de emergencia, en el lugar del fatal suceso. El chaval se habría lanzado al agua desde la altura y su cuerpo aún no ha podido ser recuperado YOLANDA VEIGA Sábado, 13 julio 2019, 15:47

Un joven de 20 años ha perdido la vida esta mañana en la cascada de Pedrosa de la Tobalina, un turístico y visitado paraje de Burgos. La Guardia Civil rastrea las aguas en busca del cuerpo, que todavía no ha podido ser recuperado.

El terrible suceso ha ocurrido poco antes de la una de la mediodía, cuando los servicios de emergencias han recibido una llamada alertando de que un chaval se había tirado al agua y no había salido. Una patrulla de la Guardia Civil que se encontraba cerca de la zona ha acudido inmediatamente al lugar y uno de los agentes se ha lanzado al agua en búsqueda del chico sin resultado.

Según han informado fuentes de la Guardia Civil a este periódico, al parecer el joven se habría lanzado desde arriba y no habría salido. «El baño está autorizado y no hay riesgo de corrientes. No es peligroso si no te tiras desde varios metros, pero todo el mundo lo hace. Y hay rocas», reconoce un agente. Y advierte de la dificultad de la búsqueda: «Son aguas muy ricas en oxígeno y, por tanto, muy oscuras. Además, estos días ha llovido bastante, por lo que la profundidad puede alcalzar fácilmente los diez metros. Lo que obliga a hacerlo al tacto». Y en una superficie bastante amplia: «La cascada puede tener veinte metros por treinta, es un lugar grande».

De ello se encargan los especialistas en buceo, que acuden desde Valladolid, y que trabajan para intentar localizar al joven. Mientras, la Guardia Civil entrevista a otros bañistas que estaban en la zona en el momento del fatal suceso en un intento de aclarar las circunstancias del fatal accidente. El pasado 1 de junio un hombre de 48 años se ahogó también en este lugar.

La cascada de Pedrosa de la Tobalina está muy concurrida «todo el año», pero especialmente en verano. Habitual punto de baño para los vecinos cercanos, este precioso paraje cercano a Trespaderne recibe también muchos visitantes de todos los lugares de España, con especial afluencia de de vascos, ya que está relativamente cerca: a dos horas de viaje desde San Sebastián y a una tanto desde Bilbao como desde Vitoria.