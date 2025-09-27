Agustín Sánchez Fellow izendatu du American Geophysical Union erakundeak
Irakasle emerituaren bere lidergo eredugarria eta lorpen zientifiko bikainak nabarmedu ditu AGUk
Larunbata, 27 iraila 2025, 17:15
Agustín Sánchez Lavega, EHUko irakasle emeritua, American Geophysical Union (AGU) erakundeak Fellow izendatu du Lurraren eta espazioaren zientzietako munduko zientzialari nabarmenen artean kokatuz. 2025ko promozioan mundu osoko 52 pertsona nabarmendu dira. Oso eskertua eta ohore handiz jaso du aitortza: «Une egokian iritsi da, irakasle emeritu gisa nire ibilbidearen etapa berriaren hasieran, eta 45 urteko jardun profesionalaren, ahaleginaren eta planeta-zientzietako ikerketarekiko dedikazioaren amaiera bikain gisa hartzen dut. Bokazio horrek unibertsitate-garaiaz geroztik lagundu nau, Bilboko Unibertsitate zaharrean ikasle nintzela hasita».
Sánchez Lavega irakaslearen kasuan, AGUk nabarmendu du bere lidergo eredugarria eta lorpen zientifiko bikainak, zeinak ekarpen esanguratsua egin baitute planeta-atmosferen ulermenean, bereziki Jupiterren, Saturnoren eta Venusen atmosferen kasuan. Bere ibilbide zientifikoa atmosfera-fenomeno konplexuen azterketan oinarritu da, hala nola ekaitz erraldoietan, haize-sistemen dinamikan eta hodeien portaeran, lurraren eta espazioaren arteko behaketak zehaztasun handiko eredu fisikoekin konbinatuz. 320 ikerketa-artikulu eta liburuen kapitulu argitaratu ditu, eta 21 doktoregai zuzendu ditu. An Introduction to Planetary Atmospheres (2011, Taylor & Francis) liburuaren egilea ere bada.
AGU Fellows programa diziplina zientifikoen aurrerapena bultzatzen duten aurkikuntza esanguratsuak egin dituztenei, berrikuntza zientifikoa sustatu dutenei edo metodologia eta ikuspegi berriak garatu dituztenei zuzenduta dago. Horrez gain, aditu independente gisa ere jarduten dute, gobernu-erakundeak eta esparru akademikotik kanpoko beste erakunde batzuk aholkatuz, eskatzen zaienetan.
Sariak jasoko dituztenak AGU25eko Biltzar Nagusian omenduko dira, 2025eko abenduaren 15etik 19ra bitartean egingo dena New Orleansen, Louisianan (AEB). 'Non zientziak gure artean konektatzen gaitu' (Where Science Connects Us) lelopean, Ohorezko Ekitaldiak aurrerapen zientifiko inspiratzaileak azpimarratzen ditu, ezagutza sustatuz eta zientziaren gizarte-eginkizuna sendotuz Ekitaldi horretan, oroitzapenezko domina bat, bereizgarri gisa erabiliko duten pin bat eta ziurtagiri ofizial bat jasoko dituzte. Une horretatik aurrera, AGU Fellows Elkartearen partaide bihurtuko dira, eta erakundearen Urteroko Bileran aitortza publikoa jasoko du.
