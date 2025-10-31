Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de decenas de pasajeros observando retrasos y cancelaciones en el aeropuerto de Bilbao. Luis Ángel Gómez

Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona

El aeródromo de Loiu vive una mañana de viernes ajetreada debido a las fuertes rachas de viento que azotan la pista de aterrizaje

Javier Medrano

San Sebastián

Viernes, 31 de octubre 2025, 11:19

Comenta

El aeropuerto de Bilbao vive en la mañana de este viernes momentos de incertidumbre después de que al menos tres aviones que se dirigían a la capital vizcaína no hayan podido tomar tierra en Loiu por las fuertes rachas de viento que, de tiempo en tiempo y de manera habitual, hacen muy complicados los aterrizajes en La Paloma.

El primero de los vuelos que se ha visto afectado por las inclemencias meteorológicas ha sido un vuelo procedente de Madrid y operado por Air Euripa que, tras tratar de aterrizar sin éxito en el aeropuerto de Loiu, se ha visto obligado a regresar a Barajas.

De la misma manera, el vuelo de primera hora procedente de Alicante con destino Bilbao tampoco ha podido tomar tierra en Loiu y ha tenido que desplazarse hasta el aeropuerto de Vitoria, en Foronda, donde finalmente ha aterrizado.

El tercero de los desvíos lo ha protagonizado un avión de Iberia procedente de Barcelona y que tras intentar encarar las pistas del aeropuerto de la capital vizcaína ha decidido modificar su ruta hasta Pamplona.

Las rachas fuertes de viento, que podrían llegar a alcanzar los 65 kilómetros por hora según el METAR, el estándar internacional en aviación para medir las condiciones meteorológicas, también han afectado a vuelos internacionales como el caso de aeronaves procedentes de Estambul o Munich, que han surcado en círculos el aeropuerto de Bilbao en repetidas ocasiones hasta poder aterrizar algunos de ellos y otros no, por el momento.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Los peajes de Gipuzkoa sufrirán en 2026 la mayor subida en siete años: consulta los nuevos precios en las autopistas
  2. 2 Al menos dos detenidos en disturbios en Pamplona por un acto de Vito Quiles
  3. 3 El segundo de los fichajes de la Real Sociedad que será padre esta temporada: «Mi equipo favorito para siempre»
  4. 4

    Gipuzkoa ajustará las tablas del IRPF un 2% para compensar la subida de la inflación
  5. 5 Los frenazos innecesarios ante un radar en la A-8 que ha cambiado su límite: «La señalización es mejorable»
  6. 6 Dos futbolistas guipuzcoanos inauguran la peña del Athletic en Oiartzun: «Estando en Gipuzkoa es un gran placer»
  7. 7 Despiden al patrón de un pesquero por atracar en un puerto vasco con cinco toneladas de caballa por encima de lo declarado
  8. 8

    «Pagábamos 600 euros de alquiler al mes por habitación, pero era una estafa y nos han desahuciado»
  9. 9 La estafa a un corredor de la Behobia - San Sebastián 2025: «Estaba buscando un dorsal, lo pagué y me empezó a poner excusas»
  10. 10

    El Red Bull-Bora despide a Oier Lazkano tras la suspensión por «anomalías inexplicables» en su pasaporte biológico

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona

Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona