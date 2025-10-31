Caos en el aeropuerto de Bilbao: aviones volando en círculos para aterrizar y desvíos a Madrid, Vitoria y Pamplona El aeródromo de Loiu vive una mañana de viernes ajetreada debido a las fuertes rachas de viento que azotan la pista de aterrizaje

Javier Medrano San Sebastián Viernes, 31 de octubre 2025, 11:19

El aeropuerto de Bilbao vive en la mañana de este viernes momentos de incertidumbre después de que al menos tres aviones que se dirigían a la capital vizcaína no hayan podido tomar tierra en Loiu por las fuertes rachas de viento que, de tiempo en tiempo y de manera habitual, hacen muy complicados los aterrizajes en La Paloma.

El primero de los vuelos que se ha visto afectado por las inclemencias meteorológicas ha sido un vuelo procedente de Madrid y operado por Air Euripa que, tras tratar de aterrizar sin éxito en el aeropuerto de Loiu, se ha visto obligado a regresar a Barajas.

De la misma manera, el vuelo de primera hora procedente de Alicante con destino Bilbao tampoco ha podido tomar tierra en Loiu y ha tenido que desplazarse hasta el aeropuerto de Vitoria, en Foronda, donde finalmente ha aterrizado.

El tercero de los desvíos lo ha protagonizado un avión de Iberia procedente de Barcelona y que tras intentar encarar las pistas del aeropuerto de la capital vizcaína ha decidido modificar su ruta hasta Pamplona.

Las rachas fuertes de viento, que podrían llegar a alcanzar los 65 kilómetros por hora según el METAR, el estándar internacional en aviación para medir las condiciones meteorológicas, también han afectado a vuelos internacionales como el caso de aeronaves procedentes de Estambul o Munich, que han surcado en círculos el aeropuerto de Bilbao en repetidas ocasiones hasta poder aterrizar algunos de ellos y otros no, por el momento.