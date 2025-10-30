El aeropuerto de Biarritz amplía su oferta con un nuevo vuelo
A partir del 28 de junio de 2026, Volotea inaugurará una nueva ruta regular
L. G.
San Sebastián
Jueves, 30 de octubre 2025, 13:11
El aeropuerto de Biarritz-Pays Basque ampliará su red de destinos el próximo verano con una nueva conexión directa al norte de Francia. A partir del 28 de junio de 2026, la aerolínea española de bajo coste Volotea inaugurará una ruta regular entre Biarritz y Lille, capital de la región de Hauts-de-France. Los vuelos se operarán dos veces por semana, los jueves y domingos, y los billetes ya están disponibles en la web de la compañía.
De esta manera, miles de pasajes vascos se podrán beneficiar de esta conexión que responde a la demanda de los viajeros del suroeste de Francia, que hasta ahora no disponían de un enlace aéreo directo con Lille.
A solo unos kilómetros de la frontera con Bélgica, Lille es conocida por su vida cultural, su arquitectura de inspiración flamenca y su ambiente universitario. Además, su ubicación estratégica la convierte en un punto de partida ideal para explorar el norte de Francia, Bruselas o Brujas.