«Además de saltarse su propia normativa, Salud está actuando con afán vengador» Marta Macho Marta Macho, anestesista a la que Osakidetza ha rescindido su contrato, se muestra «sorprendida» por la «gravísima» manera de actuar de Salud I. M. SAN SEBASTIÁN. Viernes, 31 mayo 2019, 09:11

Sorprendida e indignada. Así recibió Marta Macho, anestesista del Hospital del Alto Deba de Arrasate, la noticia que le comunicaron desde Osakidetza el miércoles a las 9.00 horas. «Me dijeron que mi contrato quedaba rescindido. Y que era por mi bien», explica a este periódico. Macho ha denunciado las supuestas irregularidades de la OPE y testificó el martes en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vitoria como testigo de este caso. El momento de anunciarle la noticia no le ha pillado por sorpresa: «Parece bastante evidente el momento elegido por Osakidetza para anunciarme la noticia. A las horas de testificar en el juzgado», señala. Tenía claro Macho que «en algún momento iba a haber algún tipo de represalia contra nosotros». Lo que no esperaba esta anestesista es que el movimiento de Osakidetza «fuera tan mal calculado y tan mal hecho». Denuncia que el Servicio Vasco de Salud «se está saltando su propia normativa de contratación, algo que me parece gravísimo».

Explica que la normativa establece que «en mi caso estoy cubriendo la reducción de baja de una compañera. A no ser que se dé de alta o decide estar al 100% de la jornada, no me puedo quedar sin contrato. Es decir, esta compañera pasó de estar con la reducción de jornada a estar de baja, y yo seguía con ese contrato. Y ahora de estar de baja a pasado a estar de excedencia, por lo que ese contrato debería permanecer ahí y sería el mío. Pero han decidido por arte de birlibirloque que ese contrato se me rescinde y desaparece y se me acaba el día 31. Y me pasan a un contrato de corta duración que es una baja por una intervención que va a durar tres semanas».

Denuncia Macho que «sabemos que han sacado una interinidad en este hospital. Dos días antes de comunicarme la rescisión han estado ofertando la plaza a gente de fuera Euskadi. Según la normativa, hay una excepción entre ciertos hospitales comarcales por la cual los trabajadores de esos centros, son los que tienen prioridad para contratos largos en cualquier lista. Es decir, los primeros para esa interinidad que han ofrecido seríamos Manoel Martínez y yo. A ninguno nos han llamado. Osakidetza está quedando en evidencia y se están señalando a sí mismo como unos vengadores».

La anestesista reconoce que hay una cosa que le está llamando la atención tras esta decisión de Salud: «Profesionales del estamento médico que antes no querían hablar con nosotros, por sentirse implicados, ahora están de nuestro lado. Por lo que en este sentido, gracias Osakidetza».