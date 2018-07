Miren Rodríguez: «La actual legislación sobre agresiones sexistas a menudo deja indefensas a las mujeres»

Miren Rodríguez acaba de finalizar la especialidad de Criminología en la Facultad de Derecho de la UPV en Donostia. A sus 24 años, lo ha hecho además obteniendo el primer premio en el congreso anual de la especialidad celebrado en Oviedo por su trabajo de fin de carrera. En él ha analizado las zonas de las ciudades y las horas donde se registran más crímenes tomando como ejemplo a Vitoria.

- ¿En qué lugares de las ciudades se producen más crímenes?

- Normalmente en todas las ciudades o pueblos hay una denominada 'zona cero' desde se concentran este tipo de problemas. En el caso de Vitoria, donde centro mi estudio, la mayoría de los robos se producen en el casco viejo.

- ¿Y a qué se debe?

- Son lugares con una menor cohesión social, zonas dormitorio donde los propios vecinos no se juntan y cada una hace su propia vida. Esa falta de unión provoca que en muchos casos no se creen determinados lazos y proyectos comunes. Esto lleva a que se multipliquen los problemas de delincuencia.

- ¿Qué influye en los crímenes?

- Es muy importante si es de día o de noche. También el gentío de las calles, que determina que se produzcan algunos delitos y no otros. Si hay mucha gente no se producirán violaciones, pero si estamos en los alrededores de unos grandes almacenes se multiplicarán los pequeños hurtos.

- ¿Hay mayor grado de delincuencia en función de la clase social?

- Se dan casos en todos los extractos, aunque sí es verdad que las condiciones de vida marcan mucho. Pero no en todo tipo de delitos. Los malos tratos son algo curioso, porque el fenómeno se da en todos los niveles económicos y culturales. Te puedes encontrar con agresiones físicas a mujeres de clase social alta.

- En su trabajo habla de la teoría de las ventanas rotas. ¿A qué se refiere?

- Es un término que utilizamos los criminólogos viene a decir que siempre hay más delincuencia en los lugares que parecen menos ordenados y en peores condiciones. Sostiene que mantener los entornos urbanos en buenas condiciones puede provocar una disminución del vandalismo y la reducción de las tasas de criminalidad.

- Usted tiene previsto profundizar en analizar los parques y si fomentan los hechos delictivos.

- Voy a centrar en este análisis mi tesis doctoral porque existe un debate intenso sobre este particular. Por un lado, nuestras ciudades quieren tener un mayor número de parques y zonas verdes, pero por otro mucha gente piensa que son un foco de delincuencia. Quiero determinar si se da la paradoja de que, igual estamos solucionando un problema urbanístico al crear estos espacios, pero con ello estamos creando más violencia.

«Cultura machista»

- ¿Los casos de maltrato deberían propiciar cambios en las leyes?

- Los ataques a mujeres como el de 'La Manada' tienen una repercusión importante en la sociedad. En mi opinión se deberían hacer cambios en las leyes porque se está generando indefensión en las víctimas y eso no puede ser. Por ejemplo en este caso se vio que, como la chica no opuso resistencia, no queda claro que rechazara a sus agresores. Pero, en cambio, hay en otros delitos penales en los que sí se valora el miedo como motivo para no poner resistencia.

- Como abogada que es, ¿piensa que favorecen las leyes a los hombres en aquellos delitos de agresión sexual?

- Habría que dar una vuelta a toda la legislación en este sentido para que haya una situación de igualdad. No hay que favorecer a los que hayan cometido el delito porque la víctima está muchas veces en un estado de indefensión. En la violencia de género la víctima tiene que demostrar que ha sido victimizada y no al revés. Vivimos en una cultura machista donde parece que últimamente las mujeres somos unas busconas.