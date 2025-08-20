Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Vista del escenario de Abandoibarra durante el montaje que finalizó con retraso. Jordi Alemany

Aburto afirma que no ha habido amenazas «ni veladas ni reales» contra las artistas de Abandoibarra

El alcalde evita entrar a valorar el comunicado conjunto de Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren y asegura que «nuestro único objetivo era que pudiesen cantar»

Alba Peláez

Miércoles, 20 de agosto 2025, 12:50

El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, se ha pronunciado en la mañana de este miércoles para abordar la polémica suscitada por el comunicado conjunto ... de las artistas Kai Nakai, Olatz Salvador y Maren y ha rechazado las acusaciones de amenaza por parte del Consistorio a las intérpretes tras la cancelación por falta de infraestructura de Abandoibarra. Aburto ha asegurado que «no ha habido ninguna amenaza, ni velada ni real. A partir de ahí, cada uno es dueño de que hace y de lo que dice», ha subrayado.

