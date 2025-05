El abecedario del cónclave: de la A de 'antraceno' a la Z de 'Zuppi'

Uno de los mayores atractivos del cónclave que se está celebrando en Roma, aparte de la intriga por conocer la identidad del nuevo Papa y ... el escrutinio de los candidatos, es redescubrir ese universo lingüístico que encierra, la cantidad de raros vocablos que sólo se suelen emplear en los medios de comunicación y redes sociales en este tipo de procesos. Éste es el abecedario del proceso electoral del nuevo Papa, el pasapalabra del 'conclave'.

A Antraceno

Es un hidrocarburo aromático que forma parte de la mezcla para crear la fumata negra junto a las papeletas de las votaciones y otros químicos como el perclorato de potasio y el azufre. Para forzar la fumata blanca se emplean cartuchos de clorato de potasio, colofonia y lactosa. El mundo entero está pendiente de una chimenea y del color del humo que escupa, pero hay un secreto químico para que sea blanco o negro.

B Ballottaggio

Segunda vuelta de la votación. Es una de las reformas que introdujo Benedicto XVI: la posibilidad de una elección entre los dos candidatos más votados si se llegaba a la 34ª votación sin resultado. El voto es secreto y el candidato que se elija deberá recibir dos tercios de la votación. Aquí surgen figuras como la de los 'revisores', que supervisan la votación; los 'Infirmari', que revisan los votos; y los 'escrutadores', que los recogen.

C Camarlengo

El de camarlengo es un cargo de reminiscencia muy literaria cuyo rol es fundamental en este proceso. Es un funcionario de la curia pontificia cuya función es administrar los bienes y los ingresos de la Santa Sede en este periodo sin Papa, llamado Sede Vacante. En este caso se inició por el fallecimiento de Jorge Mario Bergoglio el pasado 21 de abril.

D Dominique (Mamberti)

Se trata del cardenal protodiácono que anunciará al mundo el Habemus Papam, la elección del nuevo papa. Es el purpurado más antiguo entre los del orden diaconal y el único autorizado para salir al balcón central de la Basílica de San Pedro y revelar el nombre del nuevo pontífice: «Annuntio vobis gaudium magnum: Habemus papam!» o «Les anuncio con gran alegría: ¡Tenemos papa!».

E Extra (omnes)

El 'Extra omnes' o 'todos fuera' es la expresión que se utiliza para expulsar de la Capilla Sixtina a todas las personas ajenas al cónclave -los que no sean los cardenales que eligen al nuevo Papa- para que éste pueda ser ya secreto. Una vez decretado este 'extra omnes', pueden comenzar las votaciones del cónclave, término que deriva del latín 'cum clave' y significa 'con llave', ya que la elección se desarrolla en una cámara cerrada bajo llave

F Fumata

Los ojos de todo el universo se centran en la chimenea de la Capilla Sixtina, a través de la que se emitirán las señales de humo que indicarán si han elegido o no al nuevo Sumo Pontífice. Si ese humo o fumata es blanca, la humanidad cristiana tendrá a su nuevo líder y referente, el Papa número 267 de los 21 siglos de historia de la iglesia católica. Si la fumata es negra, habrá que seguir esperando.

G Giovanni (Battista Re)

Decano del colegio cardenalicio que presidió la misa 'pro eligendo pontífice' en la basílica de San Pedro del Vaticano a la que acudieron todos los cardenales antes del cónclave. Italiano de 91 años con más de cuatro décadas de experiencia en la Curia romana. Bergoglio le renovó en el cargo de decano. Giovanni ya ha enterrado a tres Papas.

H Habemus (Papam)

Es la expresión que el mundo está esperando escuchar durante estos días de oración y elección. Cuando termine todo el proceso, se emite la fumata blanca y llega el anuncio de «Habemus Papam» o «Tenemos Papa». Se dice en latín quién es el nuevo Pontífice y qué nombre toma como Papa.

I Ingravescentem (Aetatem)

Se trata de una bula papal, emitida por Pablo VI, que establece que los cardenales mayores de 80 años no tienen derecho a votar en el cónclave. Por lo tanto, los purpurados octogenarios o los que superen las 80 primaveras no pueden elegir al nuevo Papa. Una persona de esa edad puede ser presidente de los Estados Unidos, pero no tomar parte en la votación papal.

J Julio (II)

Julio II pasó a la historia como «el papa guerrero» o «el papa terrible», pero también por salir elegido en el cónclave más corto de la historia, de sólo 10 horas, en 1503 y por ser quien encargó a Miguel Ángel pintar las bóvedas de la Capilla Sixtina. Este Papa devolvió al Estado Pontificio su antiguo poder temporal, para lo cual no dudó en valerse de intrigas y traiciones. Y además emprendió un ambicioso programa de obras públicas y mecenazgo artístico para devolver a Roma su antiguo esplendor.

K Kevin (Farrel)

El irlandés Kevin Farrel es el actual camarlengo del Vaticano. Nació en Dublín en 1947 y fue ordenado en 1970 para la archidiócesis de Washington. Es quien organizó los funerales de Bergoglio, el encargado de asegurar la correcta transición a la Sede Vacante y quien administra los bienes de la Santa Sede en este proceso. Otro personaje relacionado con la 'K' es el indio Kookavad, que pasa por ser el cardenal diácono más joven, con 51 años.

L Luciani (Juan Pablo I)

El papado constituye un cargo vitalicio, es decir, se mantiene hasta la muerte del Papa, salvo que éste renuncie voluntariamente. Uno de los más cortos lo protagonizó en 1978 Albino Luciani, Juan Pablo I, el llamado 'Papa sonriente'. Pasaron muchas cosas, como el acuerdo de Camp David entre Egipto e Israel, en su cortísimo mandato de apenas un mes, pero un infarto agudo de miocardio se lo llevó por delante y dio paso al nuevo Pontífice, Juan Pablo II.

M Mitra

La mitra papal es una prenda litúrgica que cubre la cabeza del Papa en las ceremonias religiosas. Se distingue de las mitras episcopales, que utilizan obispos y otros prelados, por su mayor tamaño y ornamentación. En este cónclave se ha hablado de estos complementos y de la indumentaria diferente que han lucido unos pocos cardenales. Uno de ellos, el indio Baselios Cleemis, de 65 años, portaba un hábito oscuro tradicional acompañado de un manto y de una mitra.

N Nuncio

El nuncio apostólico o nuncio papal es un representante diplomático de la Santa Sede con rango de embajador. Representa a la Santa Sede ante los Estados y algunas organizaciones internacionales. También es una figura con ciertas resonancias literarias y cinematográficas. En torno a este extremo, se ha comentado que los cardenales votantes han tenido en cuenta algunos pasajes de la oscarizada película 'Cónclave' para llevar a cabo su misión en esta ocasión.

O Ora (pro nobis)

Los cardenales se dirigieron desde la Capilla Paulina hacia la Capilla Sixtina cantando las Letanías de los Santos, oración con la que piden la intercesión de los ángeles y los Santos mientras se responde 'Ora pro nobis'. Significa 'ruega por nosotros'.

P Protodiácano

Es uno de esos vocablos rimbombantes que deleitan al lector y al oyente durante estos días de extensa información desde el Vaticano. Será el encargado de anunciar al pueblo de que un nuevo Papa ha sido elegido. El protodiácano es el cardenal más antiguo de la orden diaconal, que está formada por cuatro diáconos romanos que ayudan al Santo Padre en sus labores de obispo de Roma

Q Quórum

Es el número mínimo para que un cardenal susceptible de convertirse en Papa pueda ser elegido. Normalmente, debe congregar una mayoría de dos tercios. Por eso tienen que verse unas cuantas fumatas negras antes de que llegue la blanca.

R Retraso

Fue difícil de entender el retraso en la primera decisión, la de este miércoles por la tarde, de los cardenales. La fumata negra se demoró en dos horas, por causas que se desconocen. No se pudo ver hasta las nueve de la noche, cuando estaba prevista para las siete. Hay varias posibles razones con las que se especula: que se alargaron en exceso en las oraciones, que hubo un error técnico que les obligó a repetir todo el proceso de votación o que, simplemente, quisieron postergar la decisión definitiva para los días venideros.

S Sixtina

La majestuosa Capilla Sixtina, pintada por Miguel Ángel desde 1508 hasta 1512, se ubica en el Palacio Apostólico de la Ciudad del Vaticano, la residencia oficial del Papa y es el escenario donde se celebra el cónclave. Está cerrada a cal y canto al mundo exterior durante todo el proceso electoral de los purpurados, que es la otra manera de llamar a estos cardenales de la iglesia romana.

T Tagle

Luis Antonio Tagle, cardenal filipino y figura destacada del catolicismo contemporáneo, es uno de los principales candidatos a suceder a Bergoglio como Papa. Nacido en Manila en 1957, se le denomina 'el Francisco asiático' porque ha seguido una senda paralela al Sumo Pontífice argentino, por su compromiso con los pobres, los inmigrantes y más desfavorecidos. También ha sido uno de los cardenales más acosados por los bulos en los momentos previos al cónclave: se le acusa desde negar la necesidad de la religión en la sociedad, algo muy contradictorio en un prelado, hasta de ludopatía o corrupción en su etapa de presidente de Caritas Internacional.

U Urbi (et orbi)

Significa 'A la ciudad de Roma (urbi) y al mundo entero (orbi)'. Es una fórmula que utiliza el Papa para indicar lo que él mismo ha dicho, una bendición apostólica del Sumo Pontífice que imparte en ocasiones especiales como su proclamación, el Domingo de Pascua o la Navidad

V Vení (Creator Spiritus)

El 'Vení Creator Spiritus' es la canción que entonan los cardenales electores mientras están en la Capilla Sixtina antes de prestar solemne juramento. Se trata de un himno cristiano en latín que invoca al Espíritu Santo y cuyo texto procede del siglo IX. Su autoría se suele atribuir a Rabano Mauro, escritor, filósofo y teólogo alemán.

W Willem (Eijk)

Es uno de los elegibles como Papa. Arzobispo metropolitano de Utrecht de 71 años, está conceptuado como conservador, ampliamente ortodoxo y provida. En varias ocasiones, este doctor se ha manifestado en contra de las bendiciones entre personas del mismo sexo. Su lema episcopal es «no rechazar el trabajo» y el convertirse en sucesor de San Pedro y de Francisco I no le asustaría en absoluto.

X X (II) -Pío XII

El 9 de octubre de 1958, tuvo lugar el único cónclave en el que hubo 'fumata blanca' el primer día. Fue el día de la proclamación de Pío XII como Papa, en la tercera votación. El italiano Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli fue finalmente el elegido para suceder a Benedicto XVI en una de las decisiones más rápidas y sencillas de los tiempos modernos. Fue Papa desde el 2 marzo de 1939 hasta su muerte en 1958, por lo que le tocó lidiar con la Segunda Guerra Mundial y la complicada posguerra.

Y You (Heung-Sik)

Lazzaro You Heung-sik, cardenal surcoreano nacido en 1951, es otro de los principales 'outsiders' para ser Papa. Se le considera como a uno de los purpurados más propicios para dar continuidad a la obra de Bergoglio. Líder cercano, poco proclive a gozar de los privilegios del clero, se convirtió al catolicismo a los 16 años, tras perder a su padre. Como nacido en la localidad coreana de Nonsan, fue víctima de la Guerra de Corea que asoló el país entre 1950 y 1953.

Z Zuppi

El arzobispo de Bolonia, Matteo Zuppi, también es uno de los mejor situados en la carrera para convertise en Papa. Es el elegido por la Inteligencia Artificial como la opción más apropiada para suceder a Francisco I. Tiene 69 años, es el presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y se caracteriza, como el fallecido Bergoglio, por su compromiso con los más vulnerables y su vocación por el diálogo. Fue elegido como mediador en la guerra de Ucrania y de los testigos verificadores del desarme de ETA en Baiona el 8 de abril de 2017.