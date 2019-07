7.522 aspirantes en el BEC a cinco bolsas de trabajo del Gobierno Vasco Los aspirantes a la OPE, este sábado en el BEC. / Jordi Alemany La prueba más multitudinaria ha sido para la categoría de Subalterno, con 5.106 admitidos SERGIO LLAMAS Sábado, 6 julio 2019, 13:55

El pabellón 6 del BEC se ha vuelto a convertir en una gigantesca aula de exámenes. Un total de 7.522 personas están llamadas este sábado y domingo a las pruebas teóricas para optar a cinco bolsas de trabajo del Gobierno Vasco. A las 9.00 horas se han abierto las puertas para la cita más numerosa, con 5.106 admitidos al examen para la categoría de Subalterno. Quienes no tengan acreditado el PL1 de euskera –aproximadamente uno de cada cinco inscritos– podrá hacerlo también hoy en un examen teórico a las 12.30 horas (en septiembre tendrán la prueba oral).

Desde primera hora de la mañana, miles de personas han aprovechado los últimos minutos en el hall del BEC para repasar los apuntes, despejarse con un café o alejar los nervios conversando con otros aspirantes a las bolsas de trabajo. «Todavía no tenemos la cifra exacta, pero parece que ha venido más del 60% de las personas admitidas», ha estimado la responsable de selección del IVAP (Instituto Vasco de Administración Pública), Delia Reina. Ella ha recordado que las sustituciones que realizarán quienes salgan seleccionados serán mayoritariamente para institutos, y pueden ser para un día, varias semanas, un mes o todo un curso. «Cuanta más disponibilidad pongan, ya sea para todo Gipuzkoa, el entorno del gran Bilbao o solo las capitales, más fácil tendrán que les llamen», ha añadido.

Aunque se trata de la escala más baja de funcionariado, entre los inscritos no faltan los licenciados y los aspirantes con posgrados. No obstante, estos títulos no puntúan. «Aquí no se pide titulación. No tiene sentido valorar a un subalterno por una licenciatura que no va a utilizar», señaló Reina, que recordó que la experiencia acumulada en estas bolsas de trabajo puede sumar méritos para hacerse con una plaza en el futuro.

Un total de 140 voluntarios de distintos departamentos del Gobierno Vasco han supervisado la prueba en el BEC. Los participantes tenían una hora para enfrentarse a un test, cuyas preguntas permanecían guardadas en cajas que no se han abierto hasta unos instantes antes del examen. A lo largo de la mañana se publicarán las plantillas con las respuestas correctas. «Como cada uno se lleva copia de lo que ha presentado puede calcular su nota», ha detallado la responsable de selección del IVAP. Previsiblemente entre hoy y mañana se publicarán los resultados, aunque todavía no se sabe cuál será la nota de corte.

Bolsas «agotadas»

A la prueba para la categoría de Subalterno se le sumarán mañana otros cuatro exámenes a las 9.30 y las 12.30 horas. Dos serán del Cuerpo Superior, uno con la obligación de tener la licenciatura de Derecho –para el que hay 765 aspirantes admitidos– y otro la de Economía –con 553–. Las otras dos serán de Sistemas y Tecnologías de la Información, para informáticos superiores –con 858 aceptados– y desarrollo de aplicaciones informáticas –con 240–. En septiembre se harán los exámenes para acreditar los perfiles lingüísticos de estas categorías (PL2 y PL3). «Se trata en todos los casos de bolsas de trabajo que están prácticamente agotadas», ha señalado Reina, quien ha avanzado que irán saliendo más convocatorias de este tipo.