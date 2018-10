4.000 vascos quieren ser carteros Los opositores llenaron ayer los pasillos del BEC. / ROBERTO AMAIZ Correos celebró ayer en el BEC las pruebas para cubrir 88 puestos fijos en Euskadi dentro de un plan de refuerzo para afrontar los nuevos retos del servicio JOSÉ DOMÍNGUEZ BILBAO. Lunes, 1 octubre 2018, 08:02

La mayoría reconoce que conseguir un puesto es casi una quimera. 4.011 candidatos para 88 plazas en Euskadi (116.000 para 2.295 en toda España). Pero nadie quiere renunciar a su sueño. Trabajo estable, fijo y bien remunerado. Todos quieren ser carteros. Por eso ayer los pabellones centrales del BEC en Barakaldo estaban a rebosar con aspirantes de todo tipo y condición en la convocatoria realizada por Correos para cubrir su oferta de empleo público en el País Vasco. Desde el que se había estudiado hasta las comas del temario al que confiaba en un golpe de suerte y hacerse un hueco entre los elegidos.

Algunos inscritos se estrenaban, pero son muchos más los que se presentan por «segunda, tercera y cuarta vez». Entre ellos, empleados eventuales de la empresa pública, actuales y también antiguos que esperan su oportunidad. «Muchos han entrado a base de constancia, aunque ahora las opciones sean pocas», subrayaba ayer la portavoz vasca del sindicato CC OO en la empresa, Isabel Garrido, que velaba por el correcto desarrollo de las dos pruebas de la cita. Por eso reivindicaba un mayor esfuerzo de la dirección de la empresa para recuperar cuanto antes el empleo perdido durante la crisis. «En 10 años, en la comunidad se han perdido 800 empleos y con convocatorias que se están haciendo (una ya se celebró en 2016, esta y la que habrá el año que viene) sólo vamos a recuperar 152». A nivel nacional en esta década la plantilla ha adelgazado en 15.000 trabajadores, «y se van a contratar a apenas 6.000».

Fuentes de Correos calificaron de «exitosa» la participación y destacaron el «alto reconocimiento» que se da a la entidad «como empleadora de calidad». Su objetivo con esta OPE es «seguir trabajando para ser el mejor proveedor de servicios de comunicación físicos, digitales y de paquetería del mercado español». Precisamente este último servicio se presenta como uno de los principales nichos de crecimiento frente al auge que del comercio 'online'.

El donostiarra Borja Castro, de 28 años, era uno de los que aspiraba a una de las plazas. Borja va corriendo a todos sitios. Estar parado para él «es lo peor». Así que se considera un experto en abrir puertas para buscar oportunidades. «Estuve dos años de eventual en Correos y, cuando se acabó, no me vine abajo». Salió a la calle con la mente abierta y no tardó mucho en encontrar trabajo en la empresa concesionaria de la autopista AP-8. «Lo malo es que hoy mismo se me acaba el contrato, así que esto de Correos me vendría que ni pintado», confesaba. Aunque tampoco quería hacerse ilusiones porque para él «en todo esto de la OPE yo creo que hay bastante de timo y mucho me temo que no acabaré entrando ni en la lista de espera».

Lograr una plaza fija

El donostiarra no es el único que busca regresar a la empresa pública. Raquel Vinuesa tiene 37 años, es de Bilbao y ya sabe cómo se mueve el mundo postal en una oficina de Correos. Ha trabajado dentro en varias ocasiones, pero no ha conseguido el premio de la plaza fija. De hecho, se muestra muy escéptica con la posibilidad de lograrlo en esta convocatoria. «Son muy pocas plazas, te puedes tirar toda una vida intentándolo», remarcaba. Ella no ha tirado la toalla, pero sí ha buscado alternativas. «Me saqué el título de auxiliar de enfermería y cuando no hay nada en Correos como me pasa en esta época, tengo otra ocupación, pero nunca nada fijo», lamentaba.