1609,3 metroko lasterketa gaurkoa Zaldi lasterketa Donostiako hipodromoan / Txema Valles Udan Donostiako Zalditokia aipatzen denean, zale guztien burura eta bihotzera abuztuaren 15ean jokoan ohi den Urrezko Kopa dator, aurten lehiakiderik (onartzen) ez duen Amazing Redek elegante lortua, baina Aste Nagusia bukatu berritan, bada gaur beste norgehiagoka ederra, Eusko Jaurlaritzaren Saria. Bertan, Oriental da faboritoetan faboritoena BEGOÑA DEL TESO Donostia Sábado, 17 agosto 2019, 16:40

Arratsaldeko 19:50ean izango da. Distantzia politean. Politean eta klasikoan, milia batekoan, 1609,3 metrokoan. Zaldi guztiak ez dira egokiak tarte horretan lehiatzeko. Ezta jockey oro ere ez. Beste animalia batzuk, aldiz, badute joera metro horietarako. Har dezagun, esaterako, Guillermo Arizkorreta prestatzaile finak trebatzen duen Sir Roque. Pasatako Derbyaren 2.400 metro haiek luzeak oso egin zitzaizkion. Sir Percy-ren eta Afriketaren semea den zaldi frantziar honek distantzia motzagoak nahiago. Nahiago eta hobeki moldatu. Beraz, bai prestatzaileak bai V. Janacek, Sanlucar de Barramedako hipodromoan estimu handian duten jockey txekiarrak, milia bateko lasterketa gaurkora entrenatu dute. Sir Roquek ez du Donostiako belarra ezagutzen baina fisiko aldetik arras ondo egokitzen zaion eremua da.

Hala ere, ez du izango beta handiegirik saria irabazteko arerio primerakoak izango dituelako milia horretan, Oriental miresgarria barne. Baditu Smart Strikeren eta Stadoren kumea den honek aukera franko garaipenerako ezagutzen baitu miliaren exijentzia eta bai zapaldu beharreko zuzena eta hartu beharreko biragunea onak baitira bere ezaugarri fisikoetarako.

Alta, zail samar izango dute bai Sir Roquek bai beste hainbatek, belar gainean lehiakide egundokoak izango baitira erronka berean. Izenik nahi? Noray, iazko denboraldiko izarretako bat, 2018ko Eusko Jaurlaritzen Sari honen irabazle dohatsua. Gladiadorea deitu zioten paperetan.

Gailurrean zegoela, gailurrean eta irmo, onartu behar izan zuten artean berarekin fida ez ziren askok eta askok. Estiloz eta dotorezia handiz iristen da beti helmugara eta zuzenaren azken metro bereak ikusgarriak gertatu ohi dira.

Oriental (M´H.Karimineren zalditerian tropeleko zaldi bezala hasi zen oraingo txapeldun ukaezina) eta Noray badira, beraz, faboritoetan faboritoenak; maiz frogatu dute eta miliako zaldiak direla.

Apustuetan diru pixka bat irabazi nahiz gero, egokia litzateke, hala eta guztiz ere, La Toledana zalditeriako Napanook britaniarrarekin ez ahaztea.

Bide motzak ditu gustuko J.L Martinez zaldizkoarekin Madrilgo La Zarzuelan lasterketa dezente eskuratu dituen Champ Spiriten eta Ma Belle Paolaren seme honek. Izan daiteke, bai horixe, erabaki kuriosoa apustu ausart baterako.

Ederra izango da gaurko 19.50etan Lasarte-Orian dagoen Zalditokian hasiko den hamar zaldi, hamar zaldizko, zortzi prestatzaile eta hamar zalditeriren arteko duelua. Eta ez ahaztu, euria egingo balu, aukera handiagoa izango lukete hor, adituen iragarpenetan ezkutuan agertzen diren Irlandako Another Day Of Sun-ek eta Britainia Handiko Nimrek. Ondo pasa hipodromoan, zorte on apustuetan eta erreparatu 1609,3 metroko distantzia honen edertasun eta exijentziari.