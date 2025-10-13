Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

«Tenemos que valorar el punto después de lo que hemos sufrido»

L. G.

eibar.

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Comenta

Beñat San José tiene claro que cuando no se puede ganar, al menos hay que evitar perder ante el rival que más ha exigido a los armeros en Ipurua. «Ha sido un partido muy duro ante el rival más exigente de lo que llevamos de campeonato en casa. Hemos empezado con buenas sensaciones, pero en cuanto han roto nuestra presión hemos sufrido mucho. Es a lo que nos exponemos al tomar tantos riesgos, pero hemos defendido muy bien», analizó el donostiarra, que valoró «mucho el gran esfuerzo que han realizado los jugadores ante un rival que venía lanzado. Es una pena que no hayamos podido reencontrarnos con el triunfo en casa, pero tenemos que valorar la trascendencia del punto amarrado».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Luis De la Fuente, contundente tras otro recital de Mikel Oyarzabal con España: «Está infravalorado, lo hace todo bien»
  2. 2 La fugaz alegría de Aitor Etxeberria: descalificado tras ganar el 3 Playas con el dorsal de su hermano
  3. 3

    En libertad los 19 detenidos tras los graves disturbios por la presencia de La Falange en Vitoria
  4. 4

    La oferta de alquiler de larga duración cae a la mitad en Donostia al activarse los nuevos topes
  5. 5

    «La renuncia de Goia es el reconocimiento del fracaso de un modelo de ciudad»
  6. 6 Varios atendidos por inhalación de humo en una vivienda del barrio de Txomin Enea en San Sebastián
  7. 7 Mikel Etxarri: «Llegué a un acuerdo con Uranga para que no me propusiera como entrenador de la Real»
  8. 8

    El aterrizaje en Donostia del superordenador de IBM abre una nueva era tecnológica
  9. 9

    Santano acusa a Mendoza de Â«faltar a la verdadÂ» por responsabilizar al Gobierno del retraso en las catas del TAV
  10. 10

    «San Sebastián es especial: aquí están tres de mis obras que me hicieron más feliz»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco «Tenemos que valorar el punto después de lo que hemos sufrido»