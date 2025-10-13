«Tenemos que valorar el punto después de lo que hemos sufrido»

L. G. eibar. Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Beñat San José tiene claro que cuando no se puede ganar, al menos hay que evitar perder ante el rival que más ha exigido a los armeros en Ipurua. «Ha sido un partido muy duro ante el rival más exigente de lo que llevamos de campeonato en casa. Hemos empezado con buenas sensaciones, pero en cuanto han roto nuestra presión hemos sufrido mucho. Es a lo que nos exponemos al tomar tantos riesgos, pero hemos defendido muy bien», analizó el donostiarra, que valoró «mucho el gran esfuerzo que han realizado los jugadores ante un rival que venía lanzado. Es una pena que no hayamos podido reencontrarnos con el triunfo en casa, pero tenemos que valorar la trascendencia del punto amarrado».