Los jugadores del Eibar celebran el gol de penalti de Corpas ante el Albacete Morquecho

Triunfo vital de un Eibar que remonta la doble ventaja del Albacete en Ipurua

Martón (2, uno de penalti) y Corpas de otra pena máxima voltean un marcador que puso en favor de los manchegos Jefté Betancor en dos ocasiones

Á.L.

Sábado, 8 de noviembre 2025, 18:19

Comenta

El Eibar logra una determinante y sudada victoria ante el Albacete en Ipurua que le permite romper su racha negativa y alejarse del pozo ... de la tabla. Tuvo la virtud el cuadro armero de rehacerse dos veces, ya que el doblete de Jefte Betancor en los minutos 1 y 60 puso en franquía al equipo manchego en dos ocasiones, pero el empuje guipuzcoano y un gran Martón, que firmó un doblete, voltearon el encuentro.

