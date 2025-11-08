Triunfo vital de un Eibar que remonta la doble ventaja del Albacete en Ipurua

El Eibar logra una determinante y sudada victoria ante el Albacete en Ipurua que le permite romper su racha negativa y alejarse del pozo ... de la tabla. Tuvo la virtud el cuadro armero de rehacerse dos veces, ya que el doblete de Jefte Betancor en los minutos 1 y 60 puso en franquía al equipo manchego en dos ocasiones, pero el empuje guipuzcoano y un gran Martón, que firmó un doblete, voltearon el encuentro.

En la segunda mitad, el choque enloqueció del todo y se registró un tremendo carrusel de penaltis establecidos por el colegiado madrileño Pérez Hernández. El único anulado por el VAR fue el favorable al Albacete. El único gol en jugada del equipo de San José, obra de Martón, fue anulado en primera instancia por un fuera de juego que no existía por milímetros. El VAR fue el aliado del Eibar. En todo caso, la maniobra y el el disparo del delantero fueron una delicia.

Respiro para el Eibar tras seis jornadas sin ganar, alegría para una afición que sufrió en la grada y paso adelante hacia una posición más acorde al potencial armero.