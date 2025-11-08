Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

LaLiga Hypermotion Jornada 13 S08/11 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández

Escudo Sociedad Deportiva Eibar

Eibar

16:15h.

0

-

1

Albacete

Escudo Albacete Balompié

Min. 15

  • Jefté (0')

EIB

ALB

Gol! Min 0'

Gol de Jefté

Sigue en directo el Eibar - Albacete

Los de San José, tratan de acabar en Ipurua con la racha de seis partidos seguidos sin lograr la victoria

Minuto a minuto

El Diario Vasco

El Diario Vasco

Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:13

Icono14'

Falta de Javi Martón (Eibar).

Icono14'

Javi Villar (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono13'

Remate fallado por Capi (Albacete) remate con la derecha desde fuera del área.

Icono11'

Remate parado por bajo a la izquierda. Agus Medina (Albacete) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Antonio Pacheco.

Icono11'

Remate parado. Javi Martón (Eibar) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho.

Icono10'

Remate parado bajo palos a rás de suelo. José Corpas (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Javi Martón.

Icono9'

Fuera de juego, Eibar. Aleix Garrido intentó un pase en profundidad pero Jon Bautista estaba en posición de fuera de juego.

Icono5'

Falta de Jon Bautista (Eibar).

Icono4'

Remate rechazado de Lander Olaetxea (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área.

Icono4'

Capi (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.

Icono4'

Remate rechazado de Sergio Cubero (Eibar) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Toni Villa con un centro al área.

Icono3'

Corner,Eibar. Corner cometido por Jon García.

Icono1'

¡Gooooool! Eibar 0, Albacete 1. Jefté Betancor (Albacete) remate con la izquierda desde muy cerca tras un saque de esquina.

Icono1'

Remate parado alto y por el centro de la portería. Javi Villar (Albacete) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Agus Medina con un centro al área.

Icono1'

Corner,Albacete. Corner cometido por Anaitz Arbilla.

Icono

Empieza primera parte.

Icono

Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento

Alineación y estadísticas

Beñat San José

4-2-3-1

Alineación

Jonmi Magunagoitia

portero

Sergio Cubero

defensa

Marco Moreno

defensa

Anaitz Arbilla

defensa

Leonardo Daniel Ulineia Buta

defensa

Lander Olaetxea

centrocampista

Aleix Garrido

centrocampista

José Corpas

centrocampista

Javi Martón

centrocampista

Toni Villa

centrocampista

Jon Bautista

Delantero

Alberto González Fernández

4-4-2

Alineación

Raúl Lizoain

portero

Fran Gámez

defensa

Jon García

defensa

Jesús Vallejo

defensa

Carlos Neva

defensa

Hugo Martínez González

centrocampista

Antonio Pacheco

centrocampista

Javi Villar

centrocampista

Jon Morcillo

centrocampista

Agus Medina

Delantero

Jefté Betancor

Delantero

Estadísticas

57,3%

ALB

EIB

42,7%

ALB

ALB

0 Goles 1
2 Remates a puerta 3
0 Remates fuera 1
0 Remates al palo 0
2 Asistencias 3
2 Faltas cometidas 0

Sigue en directo el Eibar - Albacete