Sigue en directo el Eibar - Albacete

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 13 S08/11 · Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández
Eibar
16:15h.
0
-
1
Albacete
Min. 15
Jefté (0')
EIB
ALB
Gol! Min 0'
Gol de Jefté
Sábado, 8 de noviembre 2025, 16:13
14'
Falta de Javi Martón (Eibar).
14'
Javi Villar (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Remate fallado por Capi (Albacete) remate con la derecha desde fuera del área.
11'
Remate parado por bajo a la izquierda. Agus Medina (Albacete) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Antonio Pacheco.
11'
Remate parado. Javi Martón (Eibar) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho.
10'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. José Corpas (Eibar) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Javi Martón.
9'
Fuera de juego, Eibar. Aleix Garrido intentó un pase en profundidad pero Jon Bautista estaba en posición de fuera de juego.
5'
Falta de Jon Bautista (Eibar).
4'
Remate rechazado de Lander Olaetxea (Eibar) remate con la derecha desde el centro del área.
4'
Capi (Albacete) ha recibido una falta en la zona defensiva.
4'
Remate rechazado de Sergio Cubero (Eibar) remate de cabeza desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Toni Villa con un centro al área.
3'
Corner,Eibar. Corner cometido por Jon García.
1'
¡Gooooool! Eibar 0, Albacete 1. Jefté Betancor (Albacete) remate con la izquierda desde muy cerca tras un saque de esquina.
1'
Remate parado alto y por el centro de la portería. Javi Villar (Albacete) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Agus Medina con un centro al área.
1'
Corner,Albacete. Corner cometido por Anaitz Arbilla.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Beñat San José
4-2-3-1
Jonmi Magunagoitia
portero
Sergio Cubero
defensa
Marco Moreno
defensa
Anaitz Arbilla
defensa
Leonardo Daniel Ulineia Buta
defensa
Lander Olaetxea
centrocampista
Aleix Garrido
centrocampista
José Corpas
centrocampista
Javi Martón
centrocampista
Toni Villa
centrocampista
Jon Bautista
Delantero
Alberto González Fernández
4-4-2
Raúl Lizoain
portero
Fran Gámez
defensa
Jon García
defensa
Jesús Vallejo
defensa
Carlos Neva
defensa
Hugo Martínez González
centrocampista
Antonio Pacheco
centrocampista
Javi Villar
centrocampista
Jon Morcillo
centrocampista
Agus Medina
Delantero
Jefté Betancor
Delantero
57,3%
EIB
42,7%
ALB
|0
|Goles
|1
|2
|Remates a puerta
|3
|0
|Remates fuera
|1
|0
|Remates al palo
|0
|2
|Asistencias
|3
|2
|Faltas cometidas
|0
|
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia