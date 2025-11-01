Sara Martín regala el primer triunfo del Eibar en Ipurua

A la quinta sí fue la vencida para que el Eibar inaugurara su casillero de goles y victorias en Ipurua en un momento de lo ... más oportuno tras la derrota en el derbi guipuzcoano ante la Real Sociedad justo antes del parón y ante un rival de los calificados directos en la pugna por la salvación.

En un duelo marcado por la igualdad ante un Deportivo que llegaba pletórico de moral tras amarrar un meritorio empate en casa ante el Atlético, la madrileña Sara Martín tuvo el honor de convertirse en la primera goleadora de la temporada en el estadio armero. Con un remate según le llegó el centro colgado al área por Etxezarreta al inicio de la segunda mitad, propició a la postre que las armeras pusieran fin a la sequía de triunfos que arrastraba desde el pasado 16 de marzo, cuando festejó por última vez una victoria junto a su afición ante el entonces denominado Levante Badalona.

Eibar Eunate; Patri Ojeda (Emma Moreno, m. 68), Etxezarreta (Arene, m. 83), Mireia, Carla, Garazi Facila; Sara Martín (Iara Lacosta, m.68), Iribarren (Elena Valej, m. 83), Alimata Belem, Laura Camino; Carmen Álvarez (Opa Clement, m. 60). 1 - 0 Deportivo de A Coruña Inés Pereira; Paula Novo, Marina Artero, Raquel García, Monteagudo; Paula Gutiérrez (Leila, m. 86), Lucía (Bárbara, m. ; Ainhoa Marín, Olaya, Espe Pizarro (Marisa, m. 74), y Millene (Henar, m. 74). Gol 1-0, min. 47: Sara Martín.

Árbitra Elena Peláez, adscrita al comité de Castilla-León. Amonestó a las azulgranas Alimata, Etxezarreta, Carla, y a la visitante Ainhoa.

Incidencias 183 espectadores acudieron a Ipurua.

Además del ansiado acierto que puso la excapitana del Real Madrid cuando tan solo habían transcurrido dos minutos desde el inicio de la reanudación, la clave de los ansiados tres puntos conquistados en casa radicó como siempre en el férreo trabajo defensivo realizado por las de Iñaki Goikoetxea.

Con la central Mireia Masegur de nuevo de vuelta tras superar los problemas musculares que le han tenido fuera del equipo en los últimos cuatro partidos, la escuadra eibarresa ganó en una seguridad que Eunate Astralaga refrendó con una parada salvadora ante un remate de Olaya al filo del descanso.

Pero en cuanto el marcador se puso de su lado, el conjunto azulgrana supo conservar un preciado botín que le permite abrir una relevante brecha de seis puntos respecto a las plazas de peligro, a expensas de la pelea en los bajos fondos que mantendrán este domingo el Athletic y el Dux Logroño.

Todo un balón de oxígeno que llega precisamente en vísperas del segundo derbi vasco que las armeras afrontarán el próximo sábado (18.30 horas) en los dominios de un Athletic que está sufriendo mucho en un inicio de competición que le mantiene pegado a las plazas que castigan con el descenso.