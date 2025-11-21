«Sabía que debía ser paciente para aprovechar mi oportunidad»

Con solo 14 años, Toni Villa (Lorquí, 1995) fue descubierto por un ojeador del Valladolid siendo cadete en el equipo de su pueblo y agarró ... sus maletas y se marchó a Pucela, donde ha labrado gran parte de su carrera. Esa misma determinación es la que le ha llevado a quedarse en el Eibar pese a que apenas ha contado para Beñat San José, y ha tenido la paciencia necesaria para aprovechar su oportunidad.

–Con qué sensaciones ha vuelto el equipo al trabajo después de lo sucedido en El Molinón?

–Pese a que se nos escapó el triunfo, hemos retomado el trabajo con buenas sensaciones, satisfechos de competir mejor fuera .

–Le ha costado hacerse un hueco en el equipo, pero ya suma dos partidos como titular.

–Después de haber ido disponiendo de minutos en los choques previos, sabía que tenía que tener paciencia para conseguir una oportunidad y aprovechar esa ventana que se me ha abierto ventana con las lesiones y acumulación de partidos.

–¿El choque copero ante el Náxara fue el punto de inflexión?

–Además de en el día a día, necesitas un escaparate para demostrar que estás dispuesto a aportar el máximo. Yo ya venía sintiéndome muy bien en los entrenamientos y aquel partido me dio la opción de demostrar parte de lo que puedo dar. Puedo jugar en cualquier parte del campo, tanto en ambas bandas como adentrándome por el interior.

–¿Tuvo la opción de irse a la Cultural de Leonesa?

–Lo más normal después de mi poca participación era que yo saliese, por el bien de todos. La Cultu fue una opción. Allí me recuerdan con cariño de la época en la que jugué allí y yo también guardo un grato recuerdo del club y de la ciudad, pero no se pudo dar. En caso de irme habría sido allí, pero me quedé aquí y no me arrepiento. Mi familia está muy a gusto, por la gente que nos rodea y el sentimiento de pertenencia al club.

– Después de trabajar en Atxabalpe el año pasado, ¿qué opina de la Ciudad Deportiva?

-La calidad de vida nos ha mejorado mucho a los jugadores. Hay que valorar a todos los que formaron parte del mejor Eibar de la historia, porque gracias a ellos podemos disponer de estas sensacionales instalaciones profesionales que seguro que harán crecer al club.

Difícil cambio de mentalidad

–¿Se puede decir que está en su mejor momento desde la grave lesión de rodilla que le cortó el vuelo en el Girona?

– Me lesioné cuando estaba compitiendo por Europa y no ha sido fácil cambiar la mentalidad. Ahora que estoy contando con minutos vuelvo a sentirme bien.

–Aunque solo disputó dos partidos, forma parte de aquel equipo que se clasificó para disputar la Champions hace dos años.

–No lo siento tanto, pero la realidad es que sí formo parte de ese histórico equipo. Volví para el último mes y estoy muy agradecido de haber participado en aquellos partidos ya simbólicos.

–¿Cómo un murciano de Lorquí, de unos 7.500 habitantes, se labra una carrera en Valladolid?

–Me fui de niño, con 14 años, y por eso la gente piensa que soy de Valladolid. Fue una casualidad. Yo estaba en el cadetes del Lorquí y el ojeador del Valladolid Javi Torres, mítico en Pucela, vino a ver un partido, le gusté mucho y decidió apostar por mí. Fue un cambio muy duro, pero el Valladolid se convirtió en mi hogar.

–Aquí vuelve a tocar mirar hacia atrás ante un Zaragoza que ha resucitado justo antes de venir a Ipurua.

–Nos toca recibir al Zaragoza en su mejor momento. Jugamos en Ipurua, donde tenemos que ser mejores y, sobre todo, ganar.

– Con solo dos puntos fuera, fallar en casa no es una opción.

–Es evidente que tenemos que mejorar fuera. Creo que el otro día ya se vio un estilo más consolidado, pero el Eibar basa su fuerza en casa y eso lo tenemos que mantener ante el Zaragoza, que es un club histórico y da pena verlo en la cola, pero es que a veces la historia pesa mucho.

–Con 30 años, tiene mucho por dar. ¿Dónde se ve en el futuro?

– Tengo una edad idílica para un futbolista. Dependerá de cómo se dé la temporada, pero tengo ilusión por jugar en el Murcia, no para hacer bulto, sino para dar lo mejor que me quede. Después de tantos años fuera me gustaría volver a casa.