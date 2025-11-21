Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

El polivalente extremo Lorquí sonríe a Martón durante una sesión de trabajo en las instalaciones de Areitio que califica de sensacionales. MORQUECHO
Toni Villa | Jugador de la SD Eibar

«Sabía que debía ser paciente para aprovechar mi oportunidad»

El atacante murciano no se «arrepiente» de no haber salido en verano aunque ha tenido que esperar cuatro meses para tocar la titularidad

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Con solo 14 años, Toni Villa (Lorquí, 1995) fue descubierto por un ojeador del Valladolid siendo cadete en el equipo de su pueblo y agarró ... sus maletas y se marchó a Pucela, donde ha labrado gran parte de su carrera. Esa misma determinación es la que le ha llevado a quedarse en el Eibar pese a que apenas ha contado para Beñat San José, y ha tenido la paciencia necesaria para aprovechar su oportunidad.

