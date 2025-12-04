Refuerzo moral para la Liga

El Eibar encontró en la Copa del Rey el consuelo que necesitaba para armar su moral de cara al choque liguero del domingo en (18. ... 30 h.) ante la Cultural Leonesa, donde Beñat San José podría jugarse algo más que los tres puntos que se pondrán en liza. Y aunque para muchos la cómoda victoria lograda en un serio partido en el que sí tuvo la resolución que le viene faltando puede ser una carga ante los apuros ligueros, ganar y avanzar en un torneo que llega a su fase más emocionante siempre supone un baño de autoestima.

Pudo sorprender que Beñat San José no se apoyara más en el filial para centrar todos sus esfuerzos en resolver los apuros ligueros, pero el donostiarra, dolido como todos por ver al equipo armero empujado a la zona de descenso tras las dos últimas derrotas sufridas, se tomó este segundo choque copero como una ocasión propicia para recomponer la moral, logrando un billete que le puede permitir brindar a su afición una nueva noche copera en Ipurua casi un año después de la que vivió ante el Athletic.

Eso sí, respecto al choque en El Sardinero solo repitieron Javi Martínez y Martón, con Peru Nolaskoain retrasado al eje central de la zaga para dar un respiro a Marco Moreno y Arbilla ate la inoportuna baja por lesión de Jair Amador.

Dupla Maguna-Martón

De vuelta al clásico 1-4-4-2, con Magunazelaia formando la punta de lanza junto al máximo goleador azulgrana, la ambiciosa apuesta del donostiarra se vio premiada precisamente por este elegido tándem.

La gloria de marcar se la llevó Martón, que a los seis tantos que atesora en la competición doméstica añadio su segundo gol copero tras el que abrió el camino del triunfo ante el Náxara en la primera eliminatoria. Pero el navarro fue el primero en agradecer el gran regalo que le hizo Magunazelaia, que tras hacerse con un balón tras un error en la salida del rival, atrajo a los dos centrales, dejando al navarro libre de marca para remachar la acción con un remate inapelable.

Este no fue más que el inicio de la gran exhibición que protagonizó el eibarrés, que reclamó el hueco que ha ido perdiendo en el once liguero como lo deben hacer los grandes jugadores, hablando alto y claro en el césped.

Él fue el que volvió a encargarse de aplacar la renovada ambición de un conjunto granate que, tras los cuatro cambios que su técnico hizo tras el descanso, puso en serios aprietos a un solvente Luis López que se lució ante sendos remates envenenados de Marcos Denia y Expósito.

Pero cuando más y mejor se veían los locales, Magunazelaia aprovechó un resbalón de Yelko para avanzar hacia el área contraria y, de manera idéntica al primer tanto, dejó patente su generosidad para que el recién salido Corpas se llevara los honores de anotar.

Pero el eibarrés no se conformó con eso y él mismo se colocó el broche de oro que tanto mereció cerrando la goleada el tierras gallegas que no cura, pero sí mitiga los grandes males que viene arrastrando.