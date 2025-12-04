Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los jugadores del Eibar celebran uno de los goles que anotaron ante el Pontevedra. S.D. EIBAR
Pontevedra 0 - Eibar 3

Refuerzo moral para la Liga

Un serio y resolutivo Eibar se da un baño de confianza de cara al partido ante la Cultural al plantarse con autoridad en la siguiente ronda

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Miércoles, 3 de diciembre 2025

Comenta

El Eibar encontró en la Copa del Rey el consuelo que necesitaba para armar su moral de cara al choque liguero del domingo en (18. ... 30 h.) ante la Cultural Leonesa, donde Beñat San José podría jugarse algo más que los tres puntos que se pondrán en liza. Y aunque para muchos la cómoda victoria lograda en un serio partido en el que sí tuvo la resolución que le viene faltando puede ser una carga ante los apuros ligueros, ganar y avanzar en un torneo que llega a su fase más emocionante siempre supone un baño de autoestima.

