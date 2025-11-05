Una realidad que supera el sueño más ambicioso

Vista desde lo alto del campo 1, el principal,con una grada con aforo para más de 1.600espectadores.

La familia armera al completo disfruta ya de la nueva casa que el Eibar estrenó en propiedad el pasado mes de julio en el inicio de la pretemporada del primer equipo. El anhelo de tener un techo propio en el que albergar a los 13 equipos que conforman su cantera además de los tres que compiten en categorías superiores ha superado con creces el boceto inicial que fue aprobado por los accionistas de la entidad en la Junta del 2018.

La compra de los terrenos, el derrumbe del vertedero de Zaldibar, la pandemia y, en especial, la obtención de los permisos institucionales que comprendían áreas tan sensibles como medioambiente y tráfico y, por supuesto el descenso de categoría sufrido en el 2021 dilataron un proyecto que se ha ido encareciendo hasta superar los 30 millones de euros.

Con solo pensar que el Eibar logró su sorprendente ascenso a Primera con apenas cuatro millones de presupuesto, refleja el crecimiento experimentado en esta década, en la que la irrupción de los fondos CVC han propiciado utilizar esos recursos para ampliar y dotar a la nueva casa armera de todas las necesidades que han puesto fin al obligado 'exilio' al que todos los planteles, incluido el bloque dirigido por Beñat San José, debían someterse para poder trabajar ante la falta de instalaciones.

La mudanza al moderno y espectacular complejo deportivo que se estrenó el pasado mes de julio con el inicio de la pretemporada del primer equipo ha permitido decir adiós a los barracones de Atxabalpe, que se inauguraron hace casi 11 años tras realizar una inversión de 60.000 euros para adecuar los dos campos que se convirtieron en el campo base del Eibar desde su ascenso a Primera.

Y fueron precisamente sus siete temporadas en la máxima categoría las que reportaron los recursos necesarios para poder disfrutar de esta joya que ha cambiado los usos y costumbres del club, así como la fisonomía del entorno en la que está ubicado.

Porque según se llega al alto de Areitio, la nueva señalización que conduce a Eibar Kirol Hiria refleja la transformación que ha provocado la reordenación de la vía, con la rotonda que el Gobierno Vasco impuso construir para reordenar el tráfico.

Ya sea en coche o en autobús, aquellos que visiten el nuevo complejo deportivo se encontrarán de primeras con un parking con capacidad para 230 plazas y seis más para autobuses. Y aún sin bajarse del vehículo, lo primero que se puede admirar es el edificio Tribuna, que adorna el campo 1, el principal de los cinco que comprenden el proyecto edificado por Krean en los más de 108.000 metros cuadrados de superficie del nuevo hogar armero.

Destinado a albergar los entrenamientos del equipo Femenino que milita en la Liga F así como las sesiones de preparación y los partidos del Eibar B, destaca sobre el resto por la grada que lo preside con capacidad para acoger a 1.620 espectadores.

Nada se ha dejado al azar en ese inmueble que ocupa 4.284 m² distribuido en tres plantas, que incluyen un gimnasio de lujo, sala de fisioterapia, sala de estudio, aulas, consultas médicas, sala de prensa, lavandería y cuarto de servicio. En los bajos se distribuyen 17 vestuarios, aseos y almacenes que dan servicio diario a los deportistas, mientras que en la entreplanta se ubican las oficinas, despachos y zonas de coworking. Todo pensado para implementar el trabajo de la cantera, aunque ahora también esté siendo utilizado por el primer equipo a la espera de que se termine de construir el edificio pensado en exclusiva para ellos.

Entre las deslumbrantes vistas emergen los campos 2 y 3, también de una mullida hierba artificial, reservados para los cerca de 500 componentes del fútbol base, junto a un pequeño pasillo de unos 30 metros hacia la derecha que conduce a los campos 4 y 5, los dos de hierba natural híbrida, la misma de Ipurua, reservados en la zona más baja de las instalaciones para el primer equipo.

La guinda del pastel

Rebasadas las previsiones que en un principio se idearon para tres campos, con posibilidad de extenderlo a uno más, la foto final del complejo se completará con la construcción del edificio principal, cuya final ización está prevista para junio.

Aunque en un principio se barajó la idea de mantener el antiguo inmueble del restaurante Esparru, adecuarlo a las normativas suponía un coste mayor que derruirlo y hacer uno nuevo a modo de centro de alto rendimiento profesional. Los planos del mismo incluyen vestuarios, gimnasio, zona de aguas para tratamientos médicos y de recuperación con piscinas de contraste, un comedor, un área de descanso similar al que ya existe en Ipurua para poder concentrarse antes de los partidos.

En definitiva, la realidad que se erige en el alto de Areitio ha superado con creces el sueño más ambicioso.

