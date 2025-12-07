La reacción del Eibar es obligatoria ante un visitante peligroso

Desplazado a los puestos de descenso tras la primera derrota concedida en Ipurua ante el Zaragoza (1-2) y la dolorosa goleada sufrida en Santander ( ... 4-0), el Eibar se ha impuesto la obligación de lograr ante la recién ascendida Cultural Leonesa la reacción que necesita para escapar de la zona de peligro. El rival se las trae. Viene de eliminar al Andorra (4-2) en la Copa y lo más inquietante, un notable rendimiento lejos de su casa en liga al haber logrado cuatro victorias en ocho salidas marcando 13 goles.

Con todo eso en mente, San José podría recuperar su sistema de cuatro defensas, aunque la duda principal reside en saber quién será el elegido para ocupar un lateral izquierdo. Parece que San José prefiere apostar por la experiencia de Arbilla por lo que Nolaskoain apunta a repetir en el eje de la zaga junto a Marco Moreno. Y, aunque a diferencia de lo que ocurre con Jair y Xeber Alkain, sí recupera a un Aleix Garrido que se perdió el viaje copero a tierras gallegas por unas molestias musculares, tampoco sorprendería que volviera a tirar de Olaetxea para formar el tándem en la medular junto a Sergio.

Las alternativas se disparan para el preparador azulgrana de la línea de tres cuartos en adelante, donde tiene a Magunazelaia reclamando su vuelta pero que al jugar todo el choque en la Copa parece complicado que salga de inicio. Está Guruzeta que no jugó en Pasarón así como Corpas y Adu Ares ya recuperado.

Arriba también surge la duda de si Martón repetirá en punta después de haber marcado su segundo gol en la Copa y el séptimo desde que fichó por el Eibar, o si devolverá la confianza a un Bautista que, por mucho que lo intenta, no termina de ver puerta en Liga.