Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Nolaskaoin juega con el balón en el entrenamiento de Ipurua. SDEibar
Eibar-Cultural Leonesa (18.30 horas)

La reacción del Eibar es obligatoria ante un visitante peligroso

Relegado a los puestos de descenso, no puede permitirse el lujo de dejar escapar más puntos de Ipurua

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 7 de diciembre 2025, 08:37

Comenta

Desplazado a los puestos de descenso tras la primera derrota concedida en Ipurua ante el Zaragoza (1-2) y la dolorosa goleada sufrida en Santander ( ... 4-0), el Eibar se ha impuesto la obligación de lograr ante la recién ascendida Cultural Leonesa la reacción que necesita para escapar de la zona de peligro. El rival se las trae. Viene de eliminar al Andorra (4-2) en la Copa y lo más inquietante, un notable rendimiento lejos de su casa en liga al haber logrado cuatro victorias en ocho salidas marcando 13 goles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Sorprendidos dos jóvenes con navajas y spráis cuando trataban de robar a turistas en San Sebastián
  2. 2 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  3. 3 La ola de ataques y amenazas alcanza la Casa de Juntas de Gernika y eleva la presión sobre Bildu
  4. 4 Las galletas de Errenteria que triunfan en el mercado navideño de San Sebastián
  5. 5

    EHKS abre un nuevo ciclo para extender su modelo de izquierda rupturista al ámbito laboral
  6. 6 Forrest Gump, reclamo navideño
  7. 7 Rescatan a una persona de las rocas de Sagüés
  8. 8

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Alavés
  9. 9

    Un agente de movilidad es agredido con un bastón cuando ponía una multa
  10. 10 Largas colas en la AP-8 y la GI-636 en dirección a la muga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco La reacción del Eibar es obligatoria ante un visitante peligroso

La reacción del Eibar es obligatoria ante un visitante peligroso