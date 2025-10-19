La necesidad armera por puntuar fuera

Si el Eibar quiere estar en la terna de los equipos que luchen por acabar entre los seis primeros clasificados que peleen por el ... ascenso, no le queda más remedio que empezar a recuperar fuera lo que ha perdido en sus últimas citas en Ipurua.

Y es que, después de dejar escapar cuatro de los seis puntos en liza ante Deportivo (1-1) y Castellón (0-0), fue el propio técnico armero el que subrayó ayer «la necesidad de empezar a puntuar fuera de casa ya», antes de que la expedición azulgrana embarcara en el avión que les trasladó hasta la capital de Gran Canaria.

Para ello, los dirigidos por el preparador donostiarra se apoyarán en el carácter competitivo que les ha acompañado en todos sus desplazamientos, con el deseo y la esperanza de ser más efectivos que en los tres últimos partidos fuera, en los que han caído derrotados pese a no merecerlo.

La ilusión por cambiar la dinámica en un escenario tan emblemático como el estadio Gran Canaria —el segundo con mayor aforo, solo superado por Riazor— viene acompañada de la vuelta al equipo de Buta y Corpas, tras cumplir sus respectivas sanciones: en el caso del portugués, por la expulsión sufrida en Ceuta; y en el del jienense, por el ciclo de cinco tarjetas que ha acumulado en los ocho partidos disputados como titular.

Sin embargo, el extremo podría verse obligado a retrasar su posición ante las bajas al unísono de Sergio Cubero, que estará un tiempo indeterminado de baja tras la rotura del arco cigomático que sufrió el domingo en Ipurua, tras el choque de cabezas con el castellonense Alcázar, así como la del jugador llamado a sustituirle, el madrileño Álvaro Rodríguez, aquejado de unas molestias en la pierna derecha.

Un contratiempo que San José no desveló cómo va a solventar, aunque dispone de diversas opciones para hacerlo. Probablemente, lo más lógico sería retrasar a Corpas a la posición en la que se encontró al jienense cuando se hizo cargo del banquillo, hasta que le devolvió al extremo para otorgarle la confianza que le había faltado a Cubero y en la que ha jugado a un buen nivel en la presente campaña.

Sin embargo, también baraja la posibilidad de ubicar en esa desguarnecida plaza a Arambarri o Lander Olatexea, aunque esta posibilidad quedaría descartada en el caso de que Sergio, que era seria duda, se haya quedado en casa.

Arriba no se esperan más cambios, por lo que Bautista volverá a asumir la mayor parte de la responsabilidad de intentar batir una meta canaria que tan solo ha sido perforada en cinco ocasiones. Sin embargo, es precisamente en su feudo donde los de Luis García están fallando con más asiduidad; no en vano, han sufrido ya dos derrotas y un empate en sus cinco partidos como locales.

Reencuentro con Iván Gil

Como ya viene siendo habitual en casi todas las citas, el Eibar volverá a tener enfrente a un jugador con reciente pasado armero, con el peligro que eso entraña, teniendo presente el mal fario que le persigue con sus exjugadores en estas últimas temporadas. En esta ocasión, los armeros se reencontrarán con Iván Gil, que tras su discreto paso por Ipurua el pasado año cedido por el club amarillo, el de Viladecans se ha hecho en propiedad con la mediapunta y ya lleva dos goles.