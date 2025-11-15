Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Urgente Varios muertos tras arrollar un autobús a un grupo de peatones en Estocolmo
Beñat San José, durante la rueda de prensa SDE
SD Eibar

«Qué mejor estadio que El Molinón para levantar el vuelo fuera»

Beñat San José asegura que «nos hiere el orgullo que solo hayamos sacado un punto fuera y estamos con ganas de revertirlo y de reivindicarnos»

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00

La épica remontada firmada el sábado ante el Albacete (3-2) ha ejercido de bálsamo en el vestuario del Eibar, que confía en aprovechar ... el impulso para dar el domingo en El Molinón (16.15 h.) un giro radical a su mala dinámica de resultados fuera de casa, donde no ha añadido ningún punto más al que consiguió en el estreno liguero en Málaga (1-1). Aún siendo consciente de la dificultad para sumar en un histórico estadio en el que el Sporting de Gijón solo ha perdido ante el Burgos (2-3) y Albacete (3-4) en la quinta y séptima jornadas, respectivamente, el entrenador armero considera que es el mejor escenario posible para levantar el vuelo como visitantes. «Para nosotros es una oportunidad espectacular para reivindicarnos», resaltó Beñat San José durante su comparecencia de ayer en Areitio, en la que admitió que «en el vestuario lo vemos con mucha rabia que solo hayamos podido sacar un punto fuera. Nos da mucho coraje y nos hiere el orgullo y estamos con muchas ganas de revertirlo».

