«Qué mejor estadio que El Molinón para levantar el vuelo fuera»
Beñat San José asegura que «nos hiere el orgullo que solo hayamos sacado un punto fuera y estamos con ganas de revertirlo y de reivindicarnos»
Eibar
Sábado, 15 de noviembre 2025, 01:00
La épica remontada firmada el sábado ante el Albacete (3-2) ha ejercido de bálsamo en el vestuario del Eibar, que confía en aprovechar ... el impulso para dar el domingo en El Molinón (16.15 h.) un giro radical a su mala dinámica de resultados fuera de casa, donde no ha añadido ningún punto más al que consiguió en el estreno liguero en Málaga (1-1). Aún siendo consciente de la dificultad para sumar en un histórico estadio en el que el Sporting de Gijón solo ha perdido ante el Burgos (2-3) y Albacete (3-4) en la quinta y séptima jornadas, respectivamente, el entrenador armero considera que es el mejor escenario posible para levantar el vuelo como visitantes. «Para nosotros es una oportunidad espectacular para reivindicarnos», resaltó Beñat San José durante su comparecencia de ayer en Areitio, en la que admitió que «en el vestuario lo vemos con mucha rabia que solo hayamos podido sacar un punto fuera. Nos da mucho coraje y nos hiere el orgullo y estamos con muchas ganas de revertirlo».
El Sporting llega de perder ante el Mirandés (2-1) en Mendizorroza, por lo que también estará rabioso por volver a ganar. «Es un rival que tiene muy buenos jugadores, muy buen pie en la creación y arriba tienen bastante pegada. Todo eso se une al club y el cómo son históricamente. También la fuerza que tienen con la gente en su estadio, pero a nosotros eso también nos motiva mucho. Tienen un nuevo entrenador que tiene mucha experiencia, que a pesar de su juventud ha hecho cosas muy importantes y la verdad es que tácticamente es un equipo muy potente».
Madariaga, de vuelta
Según confirmó el propio San José, la gran novedad en una lista en la que no estarán Guruzeta, Nolaskoain y el recién operado Adu Ares, será la presencia de Ander Madariaga, que tras ser convocado hace un mes para reforzar su pertenencia al equipo en el largo viaje a Las Palmas, esta vez está ya en disposición de reaparecer tras dejar atrás la grave lesión de rodilla que se produjo el pasado mes de marzo.
