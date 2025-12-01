El uno por uno de los jugadores del Eibar ante el Racing
Los cuatro goles que encajó el Eibar ponene en relieve la debilidad de un conjunto armero que se hunde en la tabla sin que Beñat San José sea capaz de frenar la sangría
Eibar
Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:44
Magunagoitia
3
Perjudicado. Pese a que epelió una doble ocasiónen la primera mitad
Cubero
2
Cuestionable. Pese a su rapidez inicial en el repliegue, el primer tanto racinguista nació ... de un pase de Salinas desde su costado.
Marco Moreno
2
Intrascendente. Sin la seguridad y contundencia que el canario mostró en el arranque liguero, el Eibar es frágil en la retaguardia.
Arambarri
2
Superado. Amonestado desde antes del minuto 10 fue sustituido tras el descanso, después de que Villalibre le ganara en el salto del córner que deparó el segundo gol local.
Arbilla
2
Atorado. La zaga encabezada por el capitán volvió a cometer graves errores que llevaron a recibir dos goles en sendos saques de esquina.
Corpas
3
Ineficaz. Actuando como carrilero izquierdo, el jienense desaprovechó dos grandes ocasiones antes de los goles del Racing.
Javi Martínez
3
Aplicado. en su segunda titularidad, regaló dos pases a Corpas y aprovechó un robo de balón para intentar marcar desde lejos.
S
Sergio
2
Diluido. Por mucho terreno que ocupó, el asturiano no logró frenar las rápidas salidas del rival.
Aleix Garrido
1
Perdido. El máximo asistente del equipo con tres pases de gol no apareció.
Guruzeta
3
Recuperador. De ser duda para viajar, pasó al once inicial después de más de un mes ausente por lesión Volvió a la titula.
Martón
1
Reprimido. Convertido en la punta de lanza ante la suplencia de Bautista, el navarro no encontró ningún hueco para hacer daño.
