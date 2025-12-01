El uno por uno de los jugadores del Eibar ante el Racing

Perjudicado. Pese a que epelió una doble ocasiónen la primera mitad

Cuestionable. Pese a su rapidez inicial en el repliegue, el primer tanto racinguista nació ... de un pase de Salinas desde su costado.

Marco Moreno 2

Intrascendente. Sin la seguridad y contundencia que el canario mostró en el arranque liguero, el Eibar es frágil en la retaguardia.

Arambarri 2

Superado. Amonestado desde antes del minuto 10 fue sustituido tras el descanso, después de que Villalibre le ganara en el salto del córner que deparó el segundo gol local.

Arbilla 2

Atorado. La zaga encabezada por el capitán volvió a cometer graves errores que llevaron a recibir dos goles en sendos saques de esquina.

Corpas 3

Ineficaz. Actuando como carrilero izquierdo, el jienense desaprovechó dos grandes ocasiones antes de los goles del Racing.

Javi Martínez 3

Aplicado. en su segunda titularidad, regaló dos pases a Corpas y aprovechó un robo de balón para intentar marcar desde lejos.

S

Sergio 2

Diluido. Por mucho terreno que ocupó, el asturiano no logró frenar las rápidas salidas del rival.

Aleix Garrido 1

Perdido. El máximo asistente del equipo con tres pases de gol no apareció.

Guruzeta 3

Recuperador. De ser duda para viajar, pasó al once inicial después de más de un mes ausente por lesión Volvió a la titula.

Martón 1

Reprimido. Convertido en la punta de lanza ante la suplencia de Bautista, el navarro no encontró ningún hueco para hacer daño.