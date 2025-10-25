Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores armeros, cabizbajos tras el empate ante el Castellón. ROYO

Ipurua debe ser de nuevo un fortín inexpugnable

Sin puntos de apoyo lejos de casa, el Eibar recibe al Leganés con la urgencia de ganar en su estadio tras ceder dos empates consecutivos

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:00

El Eibar retorna a su guarida con la esperanza y la necesidad de volver a convertir Ipurua ante el Leganés en el fortín que ... había erigido antes de ceder dos últimos empates consecutivos. Sin puntos en los que apoyarse en sus desplazamientos, ganar de nuevo en Ipurua se ha convertido en toda una obligación para evitar caer a una zona de descenso que tiene a solo dos puntos, pero con la motivación extra de saber que las plazas de playoff de ascenso están a solo tres de distancia.

