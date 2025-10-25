Ipurua debe ser de nuevo un fortín inexpugnable

El Eibar retorna a su guarida con la esperanza y la necesidad de volver a convertir Ipurua ante el Leganés en el fortín que ... había erigido antes de ceder dos últimos empates consecutivos. Sin puntos en los que apoyarse en sus desplazamientos, ganar de nuevo en Ipurua se ha convertido en toda una obligación para evitar caer a una zona de descenso que tiene a solo dos puntos, pero con la motivación extra de saber que las plazas de playoff de ascenso están a solo tres de distancia.

Esta es solo una de las peculiaridades de una Liga Hypermotion que enfrenta a conjunto armero invicto en casa en los cinco partidos que ha disputado hasta ahora, con el mejor visitante de la categoría, el único equipo que, junto a la UD Las Palmas, no sabe lo que es perder lejos de su estadio.

Mientras la necesidad de los azulgranas se ha agudizado después de cosechar en Gran Canaria su cuarta derrota consecutiva, los madrileños se presentarán en el feudo eibarrés en plena escalada clasificatoria tras sumar su primera victoria como locales frente al Málaga (2-0).

Todo un choque de dinámicas enfrentadas, que también supondrá un reencuentro de varios de los jugadores de ambos equipos que han militado previamente en el bando contrario. Son los casos de Jon Bautista, que jugó cedido por la Real en Butarque en la campaña 21/22, así como el central azkoitiarra Aritz Arambarri, que llegó al Eibar precisamente después de festejar el ascenso a Primera con el Leganés, a donde llegó tras abandonar la cantera realista.

En el bando opuesto se encuentra el recordado Rubén Peña, que volverá por primera vez a Ipurua después de las tres campañas en las que defendió el escudo armero. Son solo tres ejemplos de los caminos que se han cruzado entre el Eibar y el Leganés, puesto que otros jugadores como Riesgo, Yacine Qasmi, Dmitrovic, Bastón, Arruabarrena o López-Cedrón han vestido ambas camisetas a lo largo de su carrera.

El retorno de Álvaro a la convocatoria armera permite pensar que el madrileño volverá a ocupar el lateral derecho, lo que permitirá al preparador donostiarra aparcar el fallido experimento de situar a Aritz Arambarri en ese flanco derecho.

El Eibar saldrá «con todo» y a «por todas» para satisfacer la necesidad que aprieta en las filas armeras. Así de contundente se mostró Beñat San José en su comparecencia previa a un partido que prevé «muy intenso, táctico y físico».

El preparador ha incidido mucho en tratar de incrementar «la profundidad ofensiva, porque creo que somos un equipo completo capaz de conseguirla. Somos un equipo que maneja bien el balón, que juega bien y que tiene verticalidad para generar ocasiones». Admite que falta lo realmente importante, «un poquito de acierto en el centro final, en la asistencia final o en la definición».