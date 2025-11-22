Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Nolaskoain y Arambarri durante un entrenamiento en Areitio. MORQUECHO
Eibar-Zaragoza (18.30 horas)

El hambre y las ganas de comer se juntan en Ipurua

El Eibar se apoya en su invicto fortín para escapar de un abismo al que el Zaragoza no se resigna a caer tras revivir en el derbi oscense

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 22 de noviembre 2025, 01:00

El deseo y la necesidad del Eibar de seguir manteniendo su condición de invicto en casa se toparán esta tarde en Ipurua con las ... urgencias que se trae un Zaragoza que se agarra como un clavo ardiendo al soplo de vida que le otorgó su triunfo por la mínima en el derbi oscense, el primero en los cuatro partidos que el valenciano Rubén Selles ha dirigido desde un banquillo maño por el que esta temporada ya han desfilado Gabi y el entrenador del filial, Emilio Larraz.

