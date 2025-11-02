Mismos errores, un desenlace fatal

Letizia Gómez Eibar Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Viajar se está convirtiendo en una tortura para el Eibar, que lejos de cumplir su aspiración de lograr su primera victoria lejos de Ipurua, acabó sufriendo la quinta derrota consecutiva, para más inri la más abultada hasta la fecha, dejando patente una vez más la inoperancia como visitante de los azulgranas.

Impulsado por la alegría que se propinó tras la consecución del billete para la segunda ronda copera con su apurada victoria en Haro ante el Náxara (2-4), la primera que el equipo armero consigue fuera de casa en partido oficial, los de San José saltaron al césped del estadio almeriense con un renovado optimismo de poder cambiar la dinámica derrotista que ha enlazado en cinco de los seis desplazamiento llevados a cabo hasta la fecha.

Obviamente, el feudo indálico no se presentaba como la plaza más propicia para maquillar sus malas estadísticas a domicilio, puesto que los de Rubí solo habían cedido un empate y una derrota, allá por la cuarta jornada a manos del Racing de Santander, el incontestable líder al que los andaluces persiguen con ahínco.

Un penalti 'light' El excesivo castigo por un agarrón de Corpas a Alex Muñoz en un córner minó las opciones armeras

Fallo recurrente El Almería remató a la escuadra azulgrana en otro saque de esquina prácticamente idéntico

Pero si alguien esperaba un radical giro de guión del preparador donostiarra para alterar el rumbo de su equipo, pronto pudo comprobar que la única mutación que provocó en su once fueron los previsibles debido a las bajas de de última hora de Adu Ares y Nolaskoain, que se unieron a las ya conocidas de Madariaga Cubero, Sergio y Guruzeta.

Ni puso en liza a sus dos delanteros juntos, como había dejado entrever como una idea que no descartaba, ni tampoco premió la gran actuación de Toni Villa en el choque copero en tierras riojanas otorgándole la titularidad, como si hizo por primera vez en lo que va de curso con Javi Martínez. El soriano salió con el cometido de ejercer de enlace entre Olatexea y Garrido formando tándem en la medular, y la punta de ataque de que nuevo ocupó Bautista, con el apoyo de Xeber y Corpas en los dos costados.

Almeria Andrés Fernández; Chirino, Monte, Bonini, Álex Muñoz; Dzodic (SelvI, m. 73), Lopy (Guedes, m. 60); Embarba (Perovic, m. 73), Arribas, Melamed (Puigmal, m. 68), y Soko (Thalys, m. 68). 3 - 1 Eibar Magunaoitia; Álvaro Rodríguez (Hugo Garcia, m. 83), Moreno, ¡Arbilla (Arambarri, m. 73), Buta; Olaetxea, Garrido; Corpas (Magunazelaia, m. 63), Javi Martínez, ¡Alkain (Toini Villa, m. 63), y Bautista (Martón, m. 63). Goles 1-0 Sergio Arribas (m. 5). 2-0, Melamed (m. 21). 3-0, Embarba (m. 45); 3-1, Arbilla (m. 70)

Árbitro: Lax Franco, murciano. Amonestó a los azulgranas Corpas, Olaetxea y Arbilla, y a los locales Lopy.

Incidencias: El Almería Stadium registró una notable presencia de espectadores, entre los que no faltaron unos pocos seguidores azulgranas.

La clave para poder sorprender en su propia casa a un rival con el poderío del Almería pasaba por no cometer los errores de siempre para después poder aprovechar las opciones que pudieran surgir.

Lamentablemente, el fiasco no tardó ni cinco minutos en fraguarse. Y eso que los armeros se las prometieron muy felices cuando Magunagoitia despejó a córner una picardía de Melamed. Y ahí es dónde el Eibar cavó la tumba que, a la postre le terminó enterrando en tierras almerienses.

Porque la estrategia se trabaja, tanto al defenderla como a la hora de ponerla en práctica. Y en este sentido, el Almería impartió una lección de eficiencia y buen hacer.

Porque quizás se puede justificar que Corpas llegara algo tarde para tratar de impedir que Alex Muñoz rematara de cabeza y tras el forcejeo el árbitro señalara un penalti de los que se producen a decenas y no pitan en cada saque de esquina.

Pero cuando solo un cuarto de hora después te endosan otro gol prácticamente en idénticas circunstancias, otro córner en este caso rematado a placer por Melamed, el problema adquiqere un cariz mucho más preocupante.

Pero es que para colmo, en lugar de pertrecharse al máximo posible para tratar de llegar vivo al descanso, vio con absoluta desesperación e impotencia como Embarba llevaba la locura a las gradas almerienses con un tercer tanto cuando se cumplía el minuto 45 que cerraba la puerta a cualquier atisbo de esperanza.

La entrada de Magunazelaia, pero sobre todo de Toni Villa y Martón resucitó al menos en parte el juego ofensivo armero y, precisamente de las botas del murciano salió el saque de esquina que Arbilla cabeceó al fondo de la portería contraria.

El tanto del capitán solo sirvió para maquillar un resultado que quizás habría podido cambiar si pocos minutos después Martón hubiera conseguido reducir al minimo la distancia, pero mientras el rival sí acertó, el Eibar, una vez más se quedó con las ganas.

Los azulgranas afrontan un noviembre para echarse a temblar El examen de ayer en Almería inauguró un mes de noviembre en el que el Eibar se jugará gran parte de sus expectativas en los otros cuatro partidos ligueros que le esperan. El primero en combatir será el Albacete, que se presentará el sábado (16.15 h.) en Ipurua liderado por el exarmero Antonio Puertas, con cinco goles, igualando ya el registro que dejó en la pasada temporada aquí. El nivel de dificultad se incrementará el domingo día 8, con la visita a El Molinón (16.15 horas) para medirse al Sporting de Gijón, que a la chita callando ya está en la zona cabecera El siguiente en pasar por Eibar será el colista, un Zaragoza que puede venir preso de la desesperación. Y del colista se pasará a jugar el día de San Andrés (16.15 h.) en casa del líder, el Racing de Santander, antes de volver a pensar en la segunda ronda copera que se dirimirá entre el 2 y 4 de diembre.

