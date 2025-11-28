La eibarresa Marta López de Guereñu ya es del primer equipo

La defensa eibarresa Marta López de Guereñu se convierte en jugadora del primer equipo tras haber cumplido doce jornadas convocada con el primer equipo el ... pasado fin de semana en Valdebebas. La joven lateral, de 22 años, ya fue parte de la plantilla del primer equipo en la temporada 2020/21, con tan solo 17 años. En la campaña 2021/22 pasó a formar parte del filial y en la siguiente se marchó cedida al Granada. Regresó al Eibar en la temporada 2022/23, cuando el primer equipo logró el ascenso a la máxima categoría.

En esa primera temporada del Eibar en Liga F (23-24), la canterana estuvo cedida en el Racing de Santander, para después regresar con el filial armero.

La pasada temporada, Guereñu ya participó en varias convocatorias con el primer equipo azulgrana, a pesar de ser jugadora del filial. Disputó varios enfrentamientos, e incluso gozó de titularidades en partidos como el disputado ante el Barcelona en Ipurua.

Esta temporada, la eibarresa ha estado convocada con el primer equipo en todas las jornadas que se han disputado de la Liga F, participando en seis partidos. Ya es jugadora del primer equipo a todos los efectos.

Hoy, última sesión

Tanto ella como el resto de sus compañeras, a excepción de las tres internacionales, llevarán a cabo hoy la última sesión de trabajo antes de disfrutar del fin de semana de parón liguero.

Días de descanso, pero tambnién para recargar las pilas de cara a la reanudación de la competición, que se producirá el domingo 7 de diciembre, con la visita al Dux Logroño, precisamente el equipo que marca la barrera del descenso, con cinco puntos, frente a los 10 que atesora el conjunto armero.

Un partido trascendental para avanzar hacia la salvación, puesto que no hay que olvidar que, posteriormente, al Eibar le tocará recibir al Atlético de Madrid en Ipurua.