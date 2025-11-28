Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Marta López de Guereñu, durante un entrenamiento. Morquecho
Fútbol femenino

La eibarresa Marta López de Guereñu ya es del primer equipo

La joven lateral, de 22 años, ya fue parte de la plantilla del primer equipo en la temporada 2020/21, con tan solo 17 años

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:45

Comenta

La defensa eibarresa Marta López de Guereñu se convierte en jugadora del primer equipo tras haber cumplido doce jornadas convocada con el primer equipo el ... pasado fin de semana en Valdebebas. La joven lateral, de 22 años, ya fue parte de la plantilla del primer equipo en la temporada 2020/21, con tan solo 17 años. En la campaña 2021/22 pasó a formar parte del filial y en la siguiente se marchó cedida al Granada. Regresó al Eibar en la temporada 2022/23, cuando el primer equipo logró el ascenso a la máxima categoría.

