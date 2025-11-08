El Eibar se somete a su gran prueba de fuego en casa

Ganar o ganar. Ese es el único pensamiento que impera en el vestuario armero ante la gran prueba de fuego a la que el ... Eibar se somete hoy en Ipurua ante un Albacete que, junto con la UD Las Palmas y Leganés, mantiene su condición de invicto como visitante.

Relegado a la cuarta plaza por la cola tras haber sumado apenas tres de los 18 posibles en las seis jornadas que ha encadenado sin una victoria, los armeros no pueden permitirse volver a dejar escapar más puntos. Ipurua se ha olvidado a qué saben los triunfos en los tres partidos posteriores que ha disputado ante su público desde la última vez que celebró la conquista de los tres puntos, allá por el 21 de septiembre en el derbi guipuzcoano ante el Sanse.

Aunque, obviamente, ninguno de los posibles resultados que se den en esta jornada será decisivo, sí que se antoja determinante para comprobar la capacidad de reacción de un equipo azulgrana al que le esperan tres exámenes de altura en el Molinón frente al Sporting de Gijón, después de nuevo en casa contra un Zaragoza desquiciado en la cola de la clasificación, y el más difícil todavía en El Sardinero frente al Racing, destacado líder.

Una fase de lo más comprometida del calendario que coincide con la acumulación de bajas que se ha generado tras las lesiones musculares sufridas por Peru Nolaskoain y Guruzeta, así como la operación a la que Adu Ares se sometió el jueves en la rodilla izquierda. Ausencias que, en principio, serán cubiertas en la convocatoria por Cubero y Sergio Álvarez, que tras completar toda la semana de entrenamientos, están en disposición de volver, aunque no parece probable que lo hagan de inicio.

Obligación y merecimiento

Con el abismo a solo un paso, Beñat San José no escurre el bulto y admite que ganar es una «obligación, pero también vemos el hecho de merecerlos. Ser un equipo que merece ganar es muy importante, aunque obviamente lo primordial es ganar y más en Ipurua, donde necesitamos esa energía más que nunca».