Beñat San José, antes de un entrenamiento. MORQUECHO
SD Eibar - Albacete (16.15 horas)

El Eibar se somete a su gran prueba de fuego en casa

A un punto del descenso tras seis jornadas sin ganar, debe volver a la senda del triunfo ante un Albacete que aún no conoce la derrota fuera

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 8 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Ganar o ganar. Ese es el único pensamiento que impera en el vestuario armero ante la gran prueba de fuego a la que el ... Eibar se somete hoy en Ipurua ante un Albacete que, junto con la UD Las Palmas y Leganés, mantiene su condición de invicto como visitante.

