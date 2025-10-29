Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Los jugadores celebran el 0-2 de Nolaskoain. SD Eibar
Náxara 2-4 Eibar

El Eibar se reencuentra con una pegada que necesitó exprimir

Un gol de Martón, dos penaltis forzados por Toni Villa y la sentencia de Bautista reparan la moral de un cuadro armero que avanza en la Copa

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Enviada especial a Haro

Miércoles, 29 de octubre 2025, 22:42

El Eibar estará en el bombo de la segunda ronda copera tras apear no sin apuros a un Náxara que le discutió su victoria hasta ... que Bautista puso fin a la épica de los riojanos. Los armeros necesitaron de toda la pegada con la que se reencontraron gracias en gran medida a los dos penaltis que Toni Villa forzó con sus peligrosas incursiones..

