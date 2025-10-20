El uno por uno del Eibar y Real Sociedad
La realista Edna anuló al conjunto armero con su doblete
Eibar
Lunes, 20 de octubre 2025, 08:52
Eunate
2
Batida. La de Berango tuvo en Edna Imade a su peor enemiga.
Laura Camino
3
Comprometida. Escorada al carril derecho, la cántabra se vació en un ... cometido de resguardar su parcela.
Etxezarreta
3
Motivada. La ilusión por medirse al equipo en el que militó en una década no bastó para frenar a sus excompañeras.
Alimata
2
Castigada. De no poner las manos que fueron sancionadas con el penalti que rompió la igualdad, la de Burkina Faso habría terminado con su rostro reventado.
Carla Abad
3
Protectora. Tirando de su serenidad habitual, achicó el peligro hasta que el equipo se derrumbó.
Garazi
3
Atareada. Se desvivió por cortar todos los avances visitantes que caían por su flanco.
Sara Martín
2
Frenada. La madrileña no encontró ningún hueco por el que colarse.
Iribarren
4
Dinámica. Pudo cambiar el sino del partido con una ocasión que Moraza le sacó bajo palos al inicio de la segunda parte.
Arene
4
Entregada. No se le puede pedir más esfuerzo a la capitana.
Emma Moreno
2
Indecisa. La joven canterana pone empeño sin lograr ningún premio.
Opa Clement
2
Encimada. Solo aportó un disparo.
Carmen Álvarez
1
Intrascendente. No le llego ningún balón que rematar con su habitual determinación.
Lara Lacosta
1
Improductiva. Para cuando salió ya estaba todo decidido y no logró generar ningún avance destacable.
Malen Uranga
1
Escueta. Poco pudo hacer la canterana.
Elena Valej
1
Resignada. Prácticamente no pudo entrar en juego en los pocos minutos que dispuso en la recya final del partido.
