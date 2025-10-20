El uno por uno del Eibar y Real Sociedad

Batida. La de Berango tuvo en Edna Imade a su peor enemiga.

Comprometida. Escorada al carril derecho, la cántabra se vació en un ... cometido de resguardar su parcela.

Etxezarreta 3

Motivada. La ilusión por medirse al equipo en el que militó en una década no bastó para frenar a sus excompañeras.

Alimata 2

Castigada. De no poner las manos que fueron sancionadas con el penalti que rompió la igualdad, la de Burkina Faso habría terminado con su rostro reventado.

Carla Abad 3

Protectora. Tirando de su serenidad habitual, achicó el peligro hasta que el equipo se derrumbó.

Garazi 3

Atareada. Se desvivió por cortar todos los avances visitantes que caían por su flanco.

Sara Martín 2

Frenada. La madrileña no encontró ningún hueco por el que colarse.

Iribarren 4

Dinámica. Pudo cambiar el sino del partido con una ocasión que Moraza le sacó bajo palos al inicio de la segunda parte.

Arene 4

Entregada. No se le puede pedir más esfuerzo a la capitana.

Emma Moreno 2

Indecisa. La joven canterana pone empeño sin lograr ningún premio.

Opa Clement 2

Encimada. Solo aportó un disparo.

Carmen Álvarez 1

Intrascendente. No le llego ningún balón que rematar con su habitual determinación.

Lara Lacosta 1

Improductiva. Para cuando salió ya estaba todo decidido y no logró generar ningún avance destacable.

Malen Uranga 1

Escueta. Poco pudo hacer la canterana.

Elena Valej 1

Resignada. Prácticamente no pudo entrar en juego en los pocos minutos que dispuso en la recya final del partido.