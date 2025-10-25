El Eibar no pasa del empate ante el Leganés en Ipurua

El Eibar no ha podido pasar del empate ante el Leganés en el duelo que ha enfrentado la tarde de este sábado a ambos conjunto ... en Ipurua. La falta de puntería y el poste en un remate de Jon Guruzeta han evitado que el conjunto armero vuelva a la senda del triunfo en casa, donde con este ya ha cedido tres igualadas consecutivas. El cuadro de Beñat San José no termina de despegar en liga y continúa mirando de reojo la zona de descenso.

Empezó mandón el Eibar y no tardaron el llegar las ocasiones locales. Jon Guruzeta gozó de la mejor pasada la primera hora de juego para adelantar al cuadro armero. Primero con un remate a bocajarro con la derecha que detuvo Juan Soriano y después con un cabezazo tras coger él mismo el rechace que se marchó lamiendo el palo izquierdo. Antes probó suerte Arbilla con un lanzamiento de falta directa desde la frontal que tocó en un defensor de la barrera y se fue desviado. El Leganés también tuvo de las suyas, especialmente en sendas acciones de Duk y Juan Cruz.

Tras la reanudación fue el cuadro pepinero el que salió más enchufado y a los pocos segundos Naim García probaba suerte con un disparo con la izquierda desde fuera del área. El conjunto de Beñat San José respondió inmediatamente con una nueva acción de Guruzeta que no terminó por coger portería antes de que el propio atacante donostiarra se topara con el palo en la mejor ocasión hasta el momento. Juan Soriano solo pudo acer la estatua y ver cómo el esférico se estrellaba en el palo izquierdo.

Apretaba el cuadro local y el técnico armero movió el banquillo en busca de una más que necesitada victoria del Eibar dando entrada a Álvaro Rodríguez, Javi Martínez y Magunazelaia. Sin embargo era el Leganés el que volvía a merodear el primer tanto de la tarde merced de un remate de cabeza a quemarropa de Diego García que se marchaba por encima del travesaño.

Toni Villa tuvo la última para un Eibar que no gana desde hace cinco jornadas y que buscaba este sábado una victoria que le permitiese despegar en liga y alejarse de la zona de descenso.