El Eibar ofrece al Athletic establecer una alianza sobre su cantera en Areitio

Amaia Gorostiza impactó el miércoles en la junta de accionistas al desvelar que el club mantiene conversaciones «avanzadas» con equipos de gran tamaño interesados en ... participar en la explotación del trabajo de cantera en la nueva ciudad deportiva de Areitio. Según ha podido saber este periódico, emisarios del club armero se reunieron con el Athletic en septiembre para informarle de sus planes y conocer si desea ser el aliado que busca. No se ha vuelto a hablar del asunto entre las dos partes.

Las relaciones entre el Athletic y el Eibar siempre han sido excelentes. Los azulgranas han cedido recientemente al defensa central Aldai y traspasaron a Izeta a los rojiblancos. Si el Athletic sigue hacia adelante, la alianza podría ser un movimiento estratégico para ganar terreno en Gipuzkoa. Si se queda al margen y los azulgranas se van con otro club, entraña un riesgo. Por su posición fronteriza con Bizkaia, el Eibar absorbe gran parte del talento del Este vizcaíno. Para los jóvenes de Durango, Iurreta, Abadiño, Berriz, Elorrio, Zaldibar y Lea Artibai, Areitio está más cerca que Lezama.

La nueva ciudad deportiva contaba con una inversión inicial de 20 millones, pero el dinero de los fondos de CVC animó al club a añadir otros diez y dar mayor dimensión a su iniciativa. El mantenimiento anual de la infraestructura se acerca al millón dentro de un presupuesto global de 18 y una previsión de cinco de pérdidas. El Eibar ofrece al club con el que suscriba una «alianza» con una cantera muy atractiva y en pleno crecimiento. La estructura masculina incluye un equipo en Segunda, un filial en Segunda RFEF y otro en Tercera, y juveniles y cadetes en las máximas categorías. En mujeres, el club tiene a su primer equipo en la Liga F, un filial en Segunda RFEF y otro en Tercera.

Por los equipos inferiores del Eibar han pasado Oyarzabal, Ander Capa e Izeta, entre otros. El club comienza a surtir su primera plantilla de jugadores que llegan desde abajo, como el portero Magunagoitia y los laterales Cubero y Hodei Arrillaga. En función de la cuantía económica de un posible acuerdo, el club ofrecerá derechos preferentes por sus canteranos. Gorostiza aclaró que su equipo no será convenido de nadie.