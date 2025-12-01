Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Amaia Gorostiza, en la junta de accionistas del miércoles. Félix Morquecho

El Eibar ofrece al Athletic establecer una alianza sobre su cantera en Areitio

Javier Ortiz de Lazcano

Lunes, 1 de diciembre 2025, 06:31

Amaia Gorostiza impactó el miércoles en la junta de accionistas al desvelar que el club mantiene conversaciones «avanzadas» con equipos de gran tamaño interesados en ... participar en la explotación del trabajo de cantera en la nueva ciudad deportiva de Areitio. Según ha podido saber este periódico, emisarios del club armero se reunieron con el Athletic en septiembre para informarle de sus planes y conocer si desea ser el aliado que busca. No se ha vuelto a hablar del asunto entre las dos partes.

