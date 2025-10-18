Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Aitor Lorea se lamenta mientras los eibarreses celebran el 0-2. Jose Mari López

Segunda RFEF

El Eibar se lleva el derbi ante un Beasain muy combativo

Dos goles en los quince primeros minutos del filial dirigido por Iñigo Pérez son suficientes para derrotar a los vagoneros en su feudo

Natalia Morlan

Beasain

Sábado, 18 de octubre 2025, 22:25

El Beasain cayó ante el Eibar B en un encuentro disputado e intenso, especialmente en la primera mitad, y con fases de dominio alterno. El ... filial armero encarriló pronto el partido, con dos goles en los primeros veinte minutos, aunque el conjunto beasaindarra nunca bajó los brazos y recortó distancias. El choque comenzó con mucha presión de ambos conjuntos y muy pronto llegaron las primeras ocasiones.

