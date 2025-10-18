El Beasain cayó ante el Eibar B en un encuentro disputado e intenso, especialmente en la primera mitad, y con fases de dominio alterno. El ... filial armero encarriló pronto el partido, con dos goles en los primeros veinte minutos, aunque el conjunto beasaindarra nunca bajó los brazos y recortó distancias. El choque comenzó con mucha presión de ambos conjuntos y muy pronto llegaron las primeras ocasiones.

En el minuto cuatro, los visitantes se adelantaron gracias al acierto de Jon López, que aprovechó un pase largo de su compañero Endika desde el centro del campo para plantarse solo ante el portero Artetxe y anotar el primer gol del encuentro. Apenas cuatro minutos después, en el ocho, el Beasain respondió con un córner que no supo culminar.

El Eibar B estuvo mucho más certero y amplió su ventaja en el minuto 17, con una acción individual de Hugo García. El delantero recorrió medio campo con el balón controlado, antes de definir con acierto para el 0-2.

La segunda mitad arrancó con la misma intensidad. Nada más reanudarse el juego, el mismo Endika volvió a rozar el tercero con un remate de cabeza que Artetxe logró detener por un pelo.

Beasain Artetxe; Beñat Almandoz, Lazcano (Beñat González, min. 46), Sansi (Fernandorena, min. 11), Domenic; Lorea, Huete (Gaztañaga, min. 70), Sanz, Bengoetxea; Elorza (Markel, min. 46) y Mendia (Lizaso, min. 70). 1 - 2 Eibar B Ayala; Anartz, Larrañaga (Iza, min. 58), Pastor; Aguirre, Asenjo (García, min. 77), Delgado, Gromaz, López (Ekaitz, min. 67), Endika (Santolaya, min. 77); y Hugo (Zubiria, min. 67). Goles 0-1, min.3: López. 0-2, min.16: García. 1-2, min.86: Bengoetxea.

Árbitro Rodríguez Pérez (navarro)

El tramo final fue de dominio beasaindarra. Lorea y Bengoetxea protagonizaron una rápida contra que no llegó a buen puerto, aunque el premio al esfuerzo llegó en el minuto 86. Bengoetxea culminó una gran jugada dentro del área tras recibir un pase de Beñat Almandoz, regatear al portero y definir entre las piernas para establecer el 1-2.

Pese a los intentos del Beasain en los minutos que quedaban por lograr el empate, el Eibar B supo mantener su ventaja hasta el pitido final. Los visitantes mostraron solidez en los momentos decisivos, mientras que los pupilos de Mikel Arruabarrena se quedaron con la sensación de haber merecido algo más por su empuje en la segunda mitad.