LaLiga Hypermotion Jornada 17 D07/12 · Árbitro: Luis Bestard Servera

Escudo Sociedad Deportiva Eibar

Eibar

18:30h.

1

-

0

Cultural

Escudo Cultural y Deportiva Leonesa

  • Arbilla (23')

Min. 24

EIB

CUL

Gol! Min 23'

Gol de Arbilla

Sigue el Eibar - Cultural Leonesa en directo

Los de Beñat San José necesitan imperiosamente la victoria en casa para salir de los puestos de descenso

Minuto a minuto

Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:26

Alineación y estadísticas

Beñat San José

4-2-3-1

Alineación

Jonmi Magunagoitia

portero

José Corpas

defensa

Peru Nolaskoain

defensa

Marco Moreno

defensa

Anaitz Arbilla

defensa

Sergio Álvarez

centrocampista

Javi Martínez

centrocampista

Jon Magunazelaia

centrocampista

Jon Guruzeta

centrocampista

Malcom Abdulai Ares Djaló

centrocampista

Jon Bautista

Delantero

José Ángel Ziganda

4-2-3-1

Alineación

Edgar Badia

portero

Víctor García

defensa

Matia Barzic

defensa

Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro

defensa

Roger Hinojo

defensa

Selu Diallo

centrocampista

Thiago Ojeda

centrocampista

Lucas Ribeiro Costa

centrocampista

Luis Rodríguez Chacón

centrocampista

Rafa Tresaco

centrocampista

Manu Justo

Delantero

Estadísticas

44%

CUL

EIB

56%

CUL

CUL

1 Goles 0
2 Remates a puerta 0
1 Remates fuera 3
0 Remates al palo 0
3 Asistencias 3
2 Faltas cometidas 1

