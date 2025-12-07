Sigue el Eibar - Cultural Leonesa en directo

Secciones
Servicios
Destacamos
LaLiga Hypermotion Jornada 17 D07/12 · Árbitro: Luis Bestard Servera
Eibar
18:30h.
1
-
0
Cultural
Arbilla (23')
Min. 24
EIB
CUL
Gol! Min 23'
Gol de Arbilla
Domingo, 7 de diciembre 2025, 18:26
23'
Corner,Eibar. Corner cometido por Roger Hinojo.
19'
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jon Guruzeta (Eibar) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jon Magunazelaia.
18'
Corner,Eibar. Corner cometido por Tomás Ribeiro.
17'
Remate rechazado de Jon Bautista (Eibar) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Jon Guruzeta.
17'
Remate fallado por Thiago Ojeda (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde fuera del área.
14'
Lucas Ribeiro Costa (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
14'
Falta de Anaitz Arbilla (Eibar).
13'
Remate fallado por Jon Bautista (Eibar) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de José Corpas con un centro al área.
13'
Javi Martínez (Eibar) ha recibido una falta en la zona defensiva.
13'
Falta de Roger Hinojo (Cultural Leonesa).
11'
Remate rechazado de Roger Hinojo (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Rafa Tresaco.
9'
Remate fallado por Luis Chacón (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero.
8'
Thiago Ojeda (Cultural Leonesa) ha recibido una falta en la zona defensiva.
8'
Falta de Javi Martínez (Eibar).
1'
Remate fallado por Luis Chacón (Cultural Leonesa) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Rafa Tresaco.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión
Beñat San José
4-2-3-1
Jonmi Magunagoitia
portero
José Corpas
defensa
Peru Nolaskoain
defensa
Marco Moreno
defensa
Anaitz Arbilla
defensa
Sergio Álvarez
centrocampista
Javi Martínez
centrocampista
Jon Magunazelaia
centrocampista
Jon Guruzeta
centrocampista
Malcom Abdulai Ares Djaló
centrocampista
Jon Bautista
Delantero
José Ángel Ziganda
4-2-3-1
Edgar Badia
portero
Víctor García
defensa
Matia Barzic
defensa
Tomás Aresta Branco Machado Ribeiro
defensa
Roger Hinojo
defensa
Selu Diallo
centrocampista
Thiago Ojeda
centrocampista
Lucas Ribeiro Costa
centrocampista
Luis Rodríguez Chacón
centrocampista
Rafa Tresaco
centrocampista
Manu Justo
Delantero
44%
EIB
56%
CUL
|1
|Goles
|0
|2
|Remates a puerta
|0
|1
|Remates fuera
|3
|0
|Remates al palo
|0
|3
|Asistencias
|3
|2
|Faltas cometidas
|1
|
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Reporta un error en esta noticia