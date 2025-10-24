Sin oportunidades para lucirse en el Udinese, con el que fichó por cinco años en el 2022 cuando apenas tenía 20 años, para Leonardo Buta ( ... Anadia, 2002) su llegada al Eibar supone su primera aventura fuera de Portugal, donde ha estado cedido en el Gil Vicente y el Moreirense, y por la sonrisa que siempre exhibe, se le ve feliz.

– ¿Totalmente adapatado?

– Sí, la verdad es que estoy muy contento de estar aquí y se me nota. Ha sido una elección muy acertada. Todo está resultando muy fácil desde el principio. Era el club al que quería venir y la verdad es que estoy muy feliz con los compañeros, con todo el cuerpo técnico y todas las recursos que tenemos para trabajar.

– Vino cedido del Udinese, pero tras desarrollar prácticamente toda su carrera en Portugal, ¿por qué aterrizó en el Eibar?

– El año pasado no jugué mucho y quería experimentar otra Liga, jugar fuera de Portugal. Apareció la oportunidad de venir al Eibar y, aunque al principio no conocía el equipo, hubo mucha gente que me habló muy bien del Eibar.

– Es el tercer lateral izquierdo portugués que juega en el Eibar después de Rafa Soares (19/21) y Kevin Rodrigues (20/21).

– Lo sé, y me alegra haber seguido su estela hasta aquí.

– Y es aquí donde ha vivido la primera expulsión de su carrera en el choque ante el Ceuta.

– Cuando se produjo la expulsión y en las horas posteriores lo pasé mal porque nunca antes había sido expulsado, pero son lances del fútbol que hay que asumir.

– Una peculiaridad más de una categoría en la que, de los puestos de playoff a la plaza que marca la barrera del descenso, hay solo cinco puntos, y en el caso del Eibar está a tres puntos de los puestos cabeceros, pero a solo dos del peligro. ¿Esperaba una Liga tan peculiar?

– Desde siempre he seguido la Primera División y cuando veía la clasificación de Segunda siempre pensaba en lo competitiva y emocionante que era, algo que me parece muy atractivo también para el espectador. Como dices, las distancias entre los primeros y los últimos no son muy grandes ahora, por lo que creo que el hecho de que que el equipo esté a dos puntos de descenso no es preocupante porque sabemos que estamos en el buen camino.

– Pero así como existe el vértigo ante las alturas, ¿qué sienten al verse en la zona baja?

– Estamos bien, tranquilos, porque sabemos que estamos trabajando bien y no dudamos en ningún momento de nuestra capacidad. Estamos convencidos de que los triunfos no tardarán en llegar. Quedan muchos partidos para jugar y estoy seguro de que ganaremos muchos partidos.

– Según llegó San José le entregó una plaza que ya parece suya en propiedad.

– Es un reto que asumo con una gran responsabilidad. Yo intento trabajar dando el máximo, dispuesto siempre para ayudar al equipo, ya sea en el campo como desde el banquillo.

– El que ha sido relegado al banquillo ha sido Hodei. ¿Cómo llevan la competencia?

– Aunque es más joven que yo (Hodei tiene 21 años), cuando llegué le pedí consejos para entender cuál era la idea de Beñat y eso me ayudó. Competimos por el mismo puesto, pero seguimos ayudándonos mucho.

Inteligente y versátil

– El lateral es un puesto muy exigente, porque hay que atacar casi tanto como defender.

– Me considero un jugador muy inteligente, que entiende rápido lo que quiere el míster.

– ¿Y qué quiere el míster?

– A veces me pide jugar por el interior o ir al espacio. Yo me adapto porque me considero un jugador versátil y eso es lo que le gusta a él, tener opciones diferentes con un mismo jugador.

– El Eibar lleva ya cuatro partidos sin ganar, dos de ellos en casa, y viene el Leganés, que no ha perdido fuera de casa.

– Va a ser un partido difícil, como todos en esta categoría, pero en Ipurua jugamos con uno más, la afición, y ese es un punto extra que tenemos que aprovechar. Hemos estudiado muy bien los puntos fuertes y débiles del Leganés, pero nosotros tenemos nuestras armas y muchas ganas de volver a ganar en Ipurua.

– ¿Qué es lo que más confianza le transmite con esta plantilla?

– La familiaridad que hay. Puede parecer un tópico, pero es verdad. Somos un grupo muy unido que nos ayudamos unos a otros y eso me emociona mucho.

– Han tenido la fortuna de ser los primeros en estrenar la Ciudad Deportiva.

– El primer día que llegué aquí me quedé muy sorprendido. Han hecho unas instalaciones increíbles y tenemos todos los recursos a nuestra disposición para hacer el mejor trabajo posible.

– Ante esta racha que tiene al equipo en la zona baja, ¿qué le diría a la afición?

– Que tienen que seguir creyendo en nosotros porque nosotros estamos trabajando bien y sabemos que los frutos llegarán. Tan solo han pasado diez partidos y vamos a hacer todo lo posible para que se vuelvan a ilusionar.