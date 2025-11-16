Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Un jugador del Eibar reclama una falta de un futbolista del Sporting, ayer en El Molinón. Luis Manso

Se le desprende el caramelo de la boca

Penalizado. ·

Un error al no controlar un pase hacia atrás de Jair propició el penalti con el que Dubasin neutralizó en la recta final el gol inicial de Corpas

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Domingo, 16 de noviembre 2025, 20:10

El Eibar saboreaba con gusto el que apuntaba a ser su primer triunfo a domicilio tras el madrugador gol con el que José Corpas encarriló ... el partido a los cinco minutos de juego en El Molinón, pero un mal control en un pase hacia atrás de un Jair Amador que había suplido al lesionado Arambarri en la primera mitad le obligó a derribar a Dubasin, concediendo así el penalti que permitió que el Sporting de Gijón le arrebatara el caramelo de la boca.

