Un desenlace previsible desde el inicio

Lo previsto. La aspiración del Eibar de reeditar la histórica victoria conseguida en el curso pasado en el estadio Di Stéfano fue una quimera ... que apenas duró el minuto que Caroline Weir necesitó para encarrilar una papeleta que la propia escocesa se encargó de redondear de nuevo en el arranque de la segunda mitad rubricando su doblete con un espectacular disparo por la escuadra que se coló por la escuadra de la portería azulgrana. Con la cuchara ya entregada, el tanto final de andaluza

Rocío Gálvez no hizo sino certificó una tercera derrota previa al segundo parón de selecciones, que afortunadamente para las azulgranas no vieron menguada su renta de cinco puntos respecto a la plaza de descenso que ocupa el Dux Logroño, porque las riojanas vieron desesperadas cómo el Madrid CFF le arrebataba en el minuto 90 un punto que le habría dado alas, precisamente antes de recibir a las eibarresas el domingo 7 de diciembre (16.00 h.) en Las Gaunas.

Sin tiempo para ilusionarse

Ante la diferencia de potencial entre ambos equipos, a Iñaki Goikoetxea confiaba en que el equipo armero recuperara la fortaleza defensiva que había flaqueado en los dos últimos partidos que ha perdido de manera consecutiva, pero a su equipo no le dio tiempo ni para situarse en el campo, porque cuando apenas había transcurrido un minuto de juego, Caroline Weir aprovechó una incursión de Athenea del Castillo para marcar a las primeras de cambio.

De poco sirvieron las protestas de las armeras por un posible fuera de juego de la delantera escocesa que en las imágenes del vídeo soporte que se ha puesto en marcha en la Liga F parecía más que evidente para todos, menos para la cuarta árbitra del partido, que en el visionado más rápido hasta la fecha, no se quiso complicar la vida y dio validez al tanto merengue.

La resignación por una decisión que tampoco sorprendió no impidió que las armeras se fueran desprendiendo de cualquier complejo para salir a base de balones largos a buscar la portería contraria.

Estuvieron cerca de encontrarla tanto Carla Andrés, cuyo cabezazo a la salida de un córner forzado por Carmen Álvarez a dos minutos del descanso se fue por encima del larguero, como Sara Martín, que no logró sorprender a la portera merengue.

La que no pudo hacer nada para impedir que Wier le colara un zapatazo por la escuadra nada más comenzar el segundo tiempo fue Eunate Astralaga, que reflejó la resignación armera cuando el Real Madrid cerró el marcador con su tercer y definitivo tanto.