La Copa irrumpe en el momento más delicado en Liga para el Eibar

El Eibar afronta su estreno en la primera ronda de la Copa en su momento liguero más delicado, atascado en la zona baja de ... la tabla a solo dos puntos del descenso tras haber cedido ante el Leganés su tercer empate seguido en casa, que a su vez eleva a cinco las jornadas consecutivas que los armeros llevan sin conocer la victoria.

En casi peor situación le recibe el Náxara en su obligado exilio en el estadio Luis de La Fuente de Haro, debido a que su campo de La Salera no cumple la normativa para acoger un duelo de categoría profesional. Pero, pese a que la reciente derrota sufrida ante el Baskonia (2-0) les mantiene ahogados en plazas de descenso en el mismo grupo II de Segunda RFEF en el que milita el filial azulgrana, para los riojanos supone todo un premio disfrutar de la posibilidad de apear del torneo al cuadro armero, como ya lo hiciera hace ahora casi un año la UD Logroñés, también de la cuarta categoría, al imponerse en la prórroga (1-0) del choque disputado en Las Gaunas.

Con el transcendental partido a disputar el sábado (21.00 h.) en el estadio del Almería, tercer clasificado en la categoría de plata, se imponen las rotaciones, y más teniendo en cuenta que Beñat San José no va a forzar la reaparición de Cubero, Marco Moreno, Guruzeta y Madariaga, al que aún le queda un tiempo para adquirir el ritmo preciso. Así, aquellos efectivos que han dispuesto de menos minutos están llamados a resolver la papeleta.

San José dijo ayer del Náxara que es un «equipo que tiene las ideas muy claras, con un juego vertical y que no duda. Son buenos para acumular gente en el segundo balón y con una idea de centrar al área rápidamente, con gente con envergadura. Un equipo muy compacto y más allá de dónde esté en la clasificación, tienen la idea muy trabajada».