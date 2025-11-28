La Ciudad Deportiva se erige en el eje central de la Junta de Accionistas del Eibar

La inquietante situación deportiva del primer equipo masculino que sustenta la estructura y el futuro del Eibar no se dejó sentir en la primera Junta ... de Accionistas celebrada en la sala de prensa de Ipurua, donde la protagonista principal fue la Ciudad Deportiva, estrenada este verano, siete años después de su aprobación. Su estratégico valor para el futuro y la sostenibilidad del club, así como su viabilidad ante cualquier escenario que se produzca fueron los ejes centrales de una asamblea que, con un 35,64% del capital social representado en la sala, aprobó las cuentas tanto del año pasado, que arrojaron unas pérdidas de 1,9 millones de euros, un 20% menos de lo previsto, así como los 18,2 millones de previsión de gasto de cara a esta temporada, que contemplan un déficit de 5 millones que el Consejo de la entidad confía en mejorar al término del ejercicio.

Estas fueron las bases del informe que presentó la presidenta armera, Amaia Gorostiza, emocionada al ensalzar el logro histórico que ha supuesto la construcción de unas instalaciones que «marcan un antes y un después en la historia del club. Constituye la mayor apuesta estructural del club en 85 años de historia, un hogar que recoge la esencia del club, un espacio de alto rendimiento que proyecta nuestras aspiraciones de futuro y un orgullo de toda la familia armera», que por primera vez puede presumir con orgullo de contar con «una infraestructura propia que refuerza nuestro futuro» .

Porque como recalcó la mandataria «nos permite trabajar a todos los equipos del club juntos, lo que fortalecerá nuestras raíces y nos reporta una base sólida para generar jugadores formados con nuestros valores para competir en un fútbol profesional en el que nos enfrentamos a clubes con mucho mayor potencial. Es un activo patrimonial estratégico, clave para la sostenibilidad a medio y largo plazo».

18,2 millones es la previsión de gastos que se contempla para este ejercicio. 5 millones es la cifra del déficit que se contempla para este curso, que obedece a dos factores: ausencia de ingresos extraordinarios (plusvalías por la venta de jugadores) y la carga de amortización derivada de las infraestructuras y configuración de la plantilla.

Pese a que los 30 millones del coste final, que prácticamente duplica la previsión inicial, justificados por la «evolución del diseño, la adaptación a la normativa y, especialmente, el aumento de los materiales, que se ha incrementado en un 30 o 35%», la presidenta de la entidad azulgrana insistió en que su viabilidad está garantizada, porque «estamos preparados para todos los escenarios posibles».

Sus palabras se apoyan en la buena salud de la tesorería del club, que asciende a 47.873.000 euros de patrimonio neto, pese a que sigue rascando de la hucha sin poder alcanzar el ansiado déficit cero. Y es que con una cifra de negocio de 10,2 millones, ligeramente inferior al curso pasado, la previsión de gastos de este año, fijada en 18,2 millones, prevé unas pérdidas de cinco millones de euros que, como explicó el consejero Joseba Unamuno. «obedece a dos factores, la ausencia de ingresos extraordinarios (plusvalías por la venta de jugadores), y a la carga de la amortización derivada de las infraestructuras y configuración de la plantilla.

La contención en el gasto, tanto en las plantillas deportivas, con una reducción de casi dos millones de euros, así como del personal del club, que también se ha rebajado en más de dos millones, son algunos de los puntos fuertes del plan de choque que maneja la directiva, que quiso mandar un mensaje de tranquilidad a la afición respecto a la estabilidad del club. «No tenemos un problema de tesorería, el problema está en los ingresos recurrentes. Contamos con una estructura patrimonial y social sólida» señaló la presidenta, que avanzó que el Eibar tiene «conversaciones avanzadas con un potencial significativo para incrementar la capacidad del Eibar para competir sin perder nuestra esencia».

Y, aunque volvió a lamentar el «limitado apoyo insitucional» dejó entrever un pequeño avance en este al «agradecer a la diputada general, Eider Mendoza, y al director de Deportes, Roberto Ramajo, por el compromiso que están mostrando en intentar revertir la situación en que la SD Eibar ha estado en estos últimos años».