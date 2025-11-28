Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

La presidenta del Eibar, durante su exposición en la Junta celebrada por pirmera vez en Ipurua . S.D. Eibar
S.D. Eibar

La Ciudad Deportiva se erige en el eje central de la Junta de Accionistas del Eibar

Su valor «estratégico para el futuro del club», así como su viabilidad concentran gran parte de la primera asamblea celebrada en Ipurua

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Viernes, 28 de noviembre 2025, 08:41

La inquietante situación deportiva del primer equipo masculino que sustenta la estructura y el futuro del Eibar no se dejó sentir en la primera Junta ... de Accionistas celebrada en la sala de prensa de Ipurua, donde la protagonista principal fue la Ciudad Deportiva, estrenada este verano, siete años después de su aprobación. Su estratégico valor para el futuro y la sostenibilidad del club, así como su viabilidad ante cualquier escenario que se produzca fueron los ejes centrales de una asamblea que, con un 35,64% del capital social representado en la sala, aprobó las cuentas tanto del año pasado, que arrojaron unas pérdidas de 1,9 millones de euros, un 20% menos de lo previsto, así como los 18,2 millones de previsión de gasto de cara a esta temporada, que contemplan un déficit de 5 millones que el Consejo de la entidad confía en mejorar al término del ejercicio.

