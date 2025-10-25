Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias de la jornada
Nolaskoain controla el balón. Gorka Estrada

El 1x1 de los jugadores del Eibar

Valoración individual de los armeros en el empate ante el Leganés

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Sábado, 25 de octubre 2025, 21:09

Comenta
4

Jonmi

4

Recio. Aún sin tener que hacer grandes piruetas, detuvo con serenidad todos los remates dirigidos entre sus tres palos.

3

Corpas

3

Demandado. Se mantuvo firme ante los ... ataques por su flanco.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Ertzaintza extrema el control de un asesino en serie que vive en Gipuzkoa tras salir de prisión
  2. 2

    «Lo que empezó siendo un bonito gesto de solidaridad ha terminado de la peor manera»
  3. 3 Fallece a los 55 años Esther Uria, actriz e investigadora en pedagogía y teatro de Errenteria
  4. 4 El mercadillo navideño de cuento bajo un viaducto, ideal para visitar este invierno
  5. 5 Seis detenidos, dos de ellos menores, por arrinconar, agredir y robar a un joven en la estación de tren de Urnieta
  6. 6

    «Si me hubiesen hecho caso, se habría evitado sufrimiento a muchas familias»
  7. 7

    Las remeras de Orio denuncian el «trato» y la «desigualdad» sufridas por parte del club
  8. 8 El nuevo radar que despista a los conductores en San Sebastián: cambia la ubicación y la altura
  9. 9

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad
  10. 10

    La Real por fin da una alegría a su gente

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 1x1 de los jugadores del Eibar

El 1x1 de los jugadores del Eibar