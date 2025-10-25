El 1x1 de los jugadores del Eibar

Recio. Aún sin tener que hacer grandes piruetas, detuvo con serenidad todos los remates dirigidos entre sus tres palos.

Demandado. Se mantuvo firme ante los ... ataques por su flanco.

Marco Moreno 3

Lesionado. Tuvo que retirarse con dolores en la rodilla izquierda tras un encontronazo con Diawara, aunque lo hizo por su propio pie.

Arbilla 4

Riguroso. Se anticipó a los atacantes pepineros.

Buta 2

Insípido. Se enredó en medio del tráfico que encontró en su carril.

Nolaskoain 2

Encimado. Pese a las intimidación de los centrocampistas de Leganés, se esmeró en buscar huecos para regalar algún pase entre líneas.

Aleix Garrido 3

Concreto. Ató en corto a Juan Cruz.

Xeber 3

Ajustado. Puso a prueba los reflejos de Soriano en una doble ocasión armera en la primera mitad.

Guruzeta 4

Vaciado. Acabó con un tirón muscular después de haber protagonizado ocasiones como el disparo que estrelló en el poste justo antes de ser sustituido.

Martón 2

Frustrado. No le faltó empeño, pero sí más calma.

Bautista 2

Enredado. No le salió casi nada de lo que intentó.

Nolaskoain 3

Prudente. Mostró tanta serenidad como Marco Moreno.

Javi Martínez 2

Vehemente. Salió enfundado con el mono de trabajo

Álvaro 2

Sólido. Tapó el lateral que ocupó tras suplir a Guruzeta.

Toni Villa 1

Precipitado. Quiso aportar con varios pases que no dieron con ningún rematador.

Magunazelaia 2

Bravo. Tras jugar los diez primeros partidos como titular, interpretó el papel de revulsivo, aunque no llegó a un centro de Corpas en la recta final.