El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Náxara
Valoración individual de los armeros en la victoria en el primer envite copero
Enviada especial a Haro
Miércoles, 29 de octubre 2025, 23:09
Luis López
5
Redentor. En su estreno como armero, no pudo impedir que Viti agujereara su escuadra al filo del descanso, pero sus siete paradas tras el descanso ... evitaron males mayores.
Arambarri
2
Dubitativo. Nada más comenzar el partido se dejó birlar un balón se paseó por delante de la portería azulgrana.
Oier Llorente
3
Resuelto. El canterano, que ya participó en el choque copero del año pasado ante la UD Logroñés, debutó como titular.
Jair Amador
3
Templado. Padeció el caos defensivo en la segumda mitad.
Hodei Arrillaga
2
Apurado. Viti le ganó por velocidad para apuntarse un tanto para enmarcar.
Nolaskoain
4
Certero. Se encargó de transformar con mucha serenidad el penalti forzado por Toni Villa en la recta final de la primera parte.
Aleix Garrido
3
Concreto. Tras quedarse sin jugar ante el Leganés, el de Ripoll volvió regalando el pase filtrado que Martón aprovechó para encarrilar la eliminatoria.
Toni Villa
5
Audaz. En su primera participación como titular el murciano anotó el segundo de los dos penaltis que forzó.
Magunazelaia
4
Riguroso. Regaló el pase entre líneas que Martón aprovechó para hacer el primero.
Adu Ares
2
Deslucido. Dejó pocos detalles de calidad.
Martón
4
Acertado. Consciente de que la responsabilidad anotadora estaba en sus botas, el navarro no desaprovechó un pase.
Bautista
3
Rotundo. Tuvo una y la clavó para sentenciar.
Javi Martínez
1
Rebasado.
Álvaro
1
Temerario.
Hugo García
1
Feliz. Otro fruto de la cantera.
Xeber
-
Residual.
