El 1x1 de los jugadores del Eibar ante el Náxara

Redentor. En su estreno como armero, no pudo impedir que Viti agujereara su escuadra al filo del descanso, pero sus siete paradas tras el descanso ... evitaron males mayores.

Arambarri 2

Dubitativo. Nada más comenzar el partido se dejó birlar un balón se paseó por delante de la portería azulgrana.

Oier Llorente 3

Resuelto. El canterano, que ya participó en el choque copero del año pasado ante la UD Logroñés, debutó como titular.

Jair Amador 3

Templado. Padeció el caos defensivo en la segumda mitad.

Hodei Arrillaga 2

Apurado. Viti le ganó por velocidad para apuntarse un tanto para enmarcar.

Nolaskoain 4

Certero. Se encargó de transformar con mucha serenidad el penalti forzado por Toni Villa en la recta final de la primera parte.

Aleix Garrido 3

Concreto. Tras quedarse sin jugar ante el Leganés, el de Ripoll volvió regalando el pase filtrado que Martón aprovechó para encarrilar la eliminatoria.

Toni Villa 5

Audaz. En su primera participación como titular el murciano anotó el segundo de los dos penaltis que forzó.

Magunazelaia 4

Riguroso. Regaló el pase entre líneas que Martón aprovechó para hacer el primero.

Adu Ares 2

Deslucido. Dejó pocos detalles de calidad.

Martón 4

Acertado. Consciente de que la responsabilidad anotadora estaba en sus botas, el navarro no desaprovechó un pase.

Bautista 3

Rotundo. Tuvo una y la clavó para sentenciar.

Javi Martínez 1

Rebasado.

Álvaro 1

Temerario.

Hugo García 1

Feliz. Otro fruto de la cantera.

Xeber -

Residual.