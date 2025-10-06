Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
SD Eibar
Liga F

El 1x1 de las chicas del Eibar ante el Barça

Las armeras realizan un destacable ejercicio defensivo ante el Barcelona, pero no son capaces de frenar al líder (0-4)

Letizia Gómez

Letizia Gómez

Eibar

Lunes, 6 de octubre 2025, 10:54

Comenta

Las armeras caen ante el Barça (0-4), aunque realizan un destacable ejercicio defensivo ante el líder.

4

Astralaga

4

Inapelable. Coleccionó un repetorio de paradas tan espectaculares ... como un remate a bocajarro de Sidney o un disparo de Aitana Bonmatí que rechazó ya cumplido el 90.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece a los 70 años el traumatólogo Ricardo Cuéllar
  2. 2 El histórico bar de barrio de San Sebastián que vuelve a estar en plena forma: «Aquí todo es casero»
  3. 3

    Detenido en un club de alterne de Donostia por amenazar con un puñal y tratar de atropellar a un empleado de seguridad
  4. 4

    La Fiscalía de Gipuzkoa detecta un nuevo tipo de delito: «¿Paula es una víctima o una estafadora?»
  5. 5 Una revista retira su último número con la palabra España dibujada en la mano de Irulegi
  6. 6

    Gipuzkoa limita el beneficio fiscal por reinvertir en vivienda para «combatir la especulación»
  7. 7

    Jon Insausti, una trayectoria fulgurante para llegar a la Alcaldía de San Sebastián
  8. 8

    El PNV «no apoyará» el paro de tres horas en favor de Palestina por considerarlo «exagerado»
  9. 9

    La Real toca fondo en Anoeta
  10. 10 Una Real inoperante cae ante un Rayo muy pirata

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco El 1x1 de las chicas del Eibar ante el Barça

El 1x1 de las chicas del Eibar ante el Barça