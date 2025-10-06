El 1x1 de las chicas del Eibar ante el Barça

Letizia Gómez Eibar Lunes, 6 de octubre 2025, 10:54 Comenta Compartir

Las armeras caen ante el Barça (0-4), aunque realizan un destacable ejercicio defensivo ante el líder.

Astralaga 4

Inapelable. Coleccionó un repetorio de paradas tan espectaculares ... como un remate a bocajarro de Sidney o un disparo de Aitana Bonmatí que rechazó ya cumplido el 90.

Guereñu 3 Exigida. Se vació tratando de resguardar su flanco. Etxezarreta 4 Audaz. No se guardó nada. Alimata 3 Desubicada. Situada de central, rompió la línea del fuera de juego en la acción del primer gol rival. Carla Andrés 4 Juiciosa. Se jugó el físico por proteger el cerco. Garazi 4 Intrépida. La lateral navarra está creciendo por momentos. Iara Lacosta 4 Atrevida. La navarra fue la única que osó mirar hacia adelante y tratar de provocar alguna incursión. Iribarren 4 Valerosa. Excelente en su labor de contención. Elena Valej 3 Aplomada. Buen desempeño de la maña. Emma Moreno 4 Afanada. Gran desgaste físico de la madrileña. Opa Clement 1 Islote. La tanzana no logró atraer ningún foco. Patri Ojeda 4 Íntegra. La canaria sacó bajo palos un remate que Vicky López. Arene 2 Meticulosa. Salió con la lección aprendida. Malen Uranga 3 Vivaz. La delantera recién subida del filial animó la recta final del choque. Carmen Álvarez 4 Lanzada. El testarazo que Cata Col repelió a córner fue la mejor ocasión local Laura Camino 1 Reservada. Goikoetxea le dio descanso hasta que salió en lugar de una Elena Valej fundida.

