Zurriola Eskola, algo más que surf Varios alumnos de Zurriola Surf Eskola, durante un curso de verano en la playa de La Zurriola / ZSE Esta escuela de Gros ha sido pionera en ofrecer 'multisurf' en la capital guipuzcoana

El surf es uno de los deportes que más adeptos recibe en nuestra ciudad durante el periodo estival. Dicen los que lo practican que una vez que te has subido a una tabla ya no te puedes bajar. Que es como una droga. La adicción es tal que también durante el invierno y el resto de estaciones la playa de la Zurriola se llena de bañistas que buscan la ola perfecta.

Precisamente a pocos metros del arenal de Gros encontramos una escuela de surf preocupada y concienciada con el medioambiente y los valores dentro del deporte de la ola. Zurriola Surf Eskola ha sido la pionera en ofrecer multisurf, un nuevo concepto consistente en una escuela de verano en la que se complementa la enseñanza del surf y el bodyboard con el funcionamiento de las mareas, la seguridad en la mar, la creación de las olas o la conciencia con el medioambiente. Sus amplias y modernas instalaciones, sus apasionados monitores titulados han dado lugar a que sea la primera escuela de surf, bodyboard y actividades físicas que han obtenido el certificado de calidad y seguridad 'EHSF Label de escuelas de surf'.

Para llevar a cabo dichas actividades de manera exitosa y dependiendo siempre de las condiciones meteorológicas, Zurriola Surf Eskola aprovecha las plazoletas del Kursaal para la práctica del skate, longskate, indoboard, etc. Además, para los días de lluvia y frío cuenta con un aula de 70 metros cuadrados con suelo acolchado, proyector para ver vídeos, exposiciones teóricas y diversos instrumentos para realizar circuitos de equilibrio y coordinación. Charlamos con Mikel Gastearena (Tolosa, 1985), director de ZSE, para conocer más de cerca esta escuela de surf y el volumen de trabajo que tienen durante el verano. «Hemos tenido un verano fantástico, pero me resulta imposible darte un número de alumnos porque no hemos parado. Hemos tenido clientes que solamente cogían el curso de un día, otros que llegaban para un curso de una semana y otros tantos que querían iniciarse en este deporte durante una temporada larga. Ofrecemos desde cursos de iniciación hasta entrenamientos de perfeccionamiento para todas las edades. Los cursos bien pueden ser de una semana, un mes o solo un fin de semana. También ofrecemos clases particulares para aquellos o aquellas que deseen contratar un curso a medida. Tenemos en nómina un total de 14 profesores más la gente que trabaja en recepción. Aquí en Zurriola Surf Eskola solo descansamos cuatro días al año. El resto de los días, semanas y meses, surf, surf y más surf Creo que lo que nos diferencia de otras escuelas es que la nuestra está dirigida por gente surfera. En otras escuelas o clubes no ocurre lo mismo».

Con el paso de los años la playa de La Zurriola se ha convertido en la cuna de las escuelas de surf de Donostia. La bandera azul y roja (cursillos) ondea prácticamente por toda la orilla y los bañistas se ven obligados a recorrerse todo el arenal para encontrar un hueco donde esté permitido el baño. «Entiendo que para los bañistas es un rollo. Creo que en La Zurriola ya no entramos más surfistas. Está a rebosar no solo en verano, también en otras estaciones del año, aunque creo que no sea nada nuevo. Hace una década, cuando solo existían tres escuelas de surf (Berabera, Pukas y Groseko), tampoco solía haber menos gente. Ahora somos ocho escuelas y más o menos veo la misma cantidad de surfistas en el agua. Bien es cierto que en invierno o en otoño hay más que hace diez años, pero no así durante el verano. Por lo menos es lo que yo percibo. El problema reside en que existen muchas empresas que priman la cantidad a la calidad. De esta manera la playa se satura y los bañistas apenas tienen sitio. Zurriola Surf Eskola ha preferido limitar el número de alumnos por clase. Además de esta manera, con menos alumnos, la clase se hace mucha más sencilla y amena. Los chavales aprenden mejor con menos gente en cada clase. Por ejemplo, en el rango de entre 5-7 años, el ratio en ZSE es de un profesor por cada tres alumnos, cuando en el resto de escuelas es de un profesor por cada seis alumnos. Considera que es la forma adecuada de enseñar este deporte a lo más jóvenes, aunque cada escuela o club puede tener una filosofía distinta a la nuestra».

Jóvenes promesas

Zurriola Surf Eskola no solo forma a futuros maestros de las olas, también tiene a jóvenes campeones en sus pupitres. Como en cualquier otra disciplina, la competición es parte esencial de este deporte. En Zurriola Surf Eskola saben mucho de ello, puesto que no paran de conseguir triunfos con sus surfistas más precoces. «En el último campeonato de España sub-14 logramos el oro y la plata. Marco Marín fue campeón y Danel Lajas quedó segundo. En categoría sub-12 también nos alzamos con el primer puesto con Hans Odriozola. Tenemos a grandes surfistas en esas categorías. Este próximo fin de semana vamos a Somo (Cantabria) a disputar un campeonato y viajamos con 15 alumnos de nuestra escuela. Los chavales viajan encantados. Creo que seremos el club con más inscritos en el campeonato y esperamos sacar buenos resultados».