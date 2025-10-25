Vuelve el reparto gratuito de flores de temporada
El martes en la plaza Ramón Labayen y el viernes en el paseo de Ondarreta
San Sebastián
Sábado, 25 de octubre 2025, 08:40
El Ayuntamiento de San Sebastián repartirá la semana que viene de forma gratuita 30.000 flores y plantas procedentes de los jardines municipales, coincidiendo con ... el cierre de la temporada estival.
Entre las especies que se entregarán se encuentran geranios, alegrías, guineanas, begonias, cóleos y salvias. Las plantas se entregarán en recipientes biodegradables y bolsas 100% reciclables. El reparto se realizará de 10 a 14 horas en la plaza Ramón Labayen (junto a la calle Santa Catalina), el martes, y en los jardines de Ondarreta, el viernes.
