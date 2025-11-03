El voto de 8.000 donostiarras decide 13 proyectos que tendrán partida en los Presupuestos Participativos

Aingeru Munguía San Sebastián Lunes, 3 de noviembre 2025, 11:59 Comenta Compartir

Un total de 13 proyectos serán incluidos en los Presupuestos Municipales de los años 2026 y 2027, todo ello gracias a las y los 7.925 donostiarras que dentro del proceso de Presupuestos Participativos han mostrado su preferencia de entre las 123 propuestas de personas y asociaciones que han sido sometidas a votación durante las últimas semanas.

La participación en este proceso ha subido en un 33% respecto a 2023. De las cerca de 8.000 personas que han votado, el 60,4% han sido mujeres, y la franja de edad donde más votos se han emitido ha sido la comprendida entre los 30 y los 49 años (el 45,5%). En cuanto al barrio de procedencia de los votantes, el porcentaje mayoritario de voto se ha dado en Amara Berri con un 19,3%, seguido por el Antiguo con un 10,3%, Egia con un 10,01 % y Altza con un 9,3%.

Se han elaborado dos listas, una lista corresponde al Distrito Este y otra al resto de la ciudad. La Junta de Distrito Este decidió destinar 500.000 euros a este proceso para el 2026. El Ayuntamiento destinará 3 millones de euros en total, 1,5 millones para 2026 y la misma cifra para 2027.

Durante 2026 en los barrios que conforman el Distrito Este (Altza, Bidebieta e Intxaurrondo) se pondrán en marcha tres proyectos, y otros 6 proyectos en el resto de la ciudad, mientras que a cargo del Presupuesto de 2027 se ejecutarán en la ciudad cuatro proyectos y en el Distrito Este dependerá la cantidad que destine a este capítulo la Junta de Distrito .

Proyectos a ejecutar

A cargo de los Presupuestos Participativos de 2026, se pondrán en marcha dos proyectos en el Antiguo, uno en Amara, uno en el barrio de Gros y dos en la ciudad en general. En 2027 se realizarán dos proyectos en Amara Berri, uno en Loiola y otro en Txomin Enea.

Todas estas propuestas cumplen los requisitos de ser de interés público, ser de competencia municipal, no sobrepasar los 400.000 euros de inversión y poder ser ejecutadas en un único ejercicio sin repercutir en presupuestos posteriores.

El año que viene se ejecutarán la descontaminación del río Urumea, el proyecto más votado con 1.14 votos, el acondicionamiento y renovación de los aseos de la asociación de personas mayores Toki Atsegina (99 votos), la colocación de baños públicos en la zona de Matia o en el frontón del Antiguo (992 votos), la mejora de los bidegorris (938), la colocación de más zonas verdes con bancos en Gros (727), y la renovación de los aseso de la asociación de personas mayores Gure Bisitza (707).

En 2027 se llevará a cabo el acondicionamiento del pavimento del paseo del Urumea (677 votos), poner a cota cero los pasos de peatones de la avenida de Madrid (638), la colocación de cubierta en la pista de fútbol de la plaza Arteleku (633) y la ubicación de un urinario en el parque Aitzol/Pío XII (614 votos).

En el caso del Distrito Este, y por decisión de la Junta del Distrito, se estableció el criterio de que todos sus barrios, esto es, Bidebieta, Intxaurrondo y Altza, puedan contar por lo menos con un proyecto financiado a través de los Presupuestos Participativos.

Es por eso que, tras las propuestas más votadas, que corresponden respectivamente a Bidebieta e Intxaurrondo, se incluirá a cargo de los Presupuestos Participativos de 2026 una propuesta de Altza, que en el Distrito ha sido la sexta más votada.

Así, a cargo de los Presupuestos Participativos del Distrito Este de 2026 se iniciarán los trámites para ejecutar la rehabilitación de vestuarios del campo de fútbol de Cesar Benito (400.000 €), que ha tenido 874 votos, remplazar el vallado perimetral del campo de fútbol de Matigoxotegi (60.000 €), 616 votos, y colocar iluminación en el paseo de Herrera, frente al parque Harria (25.000 €), que ha recibido 359 votos.

Próximos pasos

Una vez conocidas las propuestas que se incluirán en los presupuestos, el Ayuntamiento iniciará los trámites necesarios para ejecutar cada proyecto, y cuando se considere pertinente se organizarán reuniones informativas o participativas abiertas a la ciudadanía para explicar los proyectos o incorporar aportaciones para su mejora.

En la página web de Participación Ciudadana (donostia.eus/presupuestosparticipativos) es posible realizar un seguimiento del estado de los proyectos hasta su completa ejecución.