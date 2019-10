La votación online para decidir el premio Cascabel de Oro de la Once, en marcha Martes, 1 octubre 2019, 08:45

Donostia acogerá el día 19 la XVIII

Carrera de Cascabeles por una sociedad inclusiva que organiza Once Euskadi en el paseo de Zurriola. Tras la misma se hará entrega del tradicional Cascabel de Oro, que se elegirá por votación online a través de la web de la Once hasta el día 17 a las 12 horas, cuando se anunciará el ganador. Las candidaturas de este año son Ostadar Saiarre KT, Basquelands Way y Mindara Elkartea por sus proyectos y actividades inclusivas.